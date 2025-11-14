Lotfi drukt peuken uit op zijn vrouw, jaar cel geëist

Een Poolse vrouw werd jarenlang mishandeld door haar Tunesische man in hun huis in Kaatsheuvel. Vorig jaar september trok de vrouw het echt niet meer en vluchtte ze een Poolse barbershop in. Ze was dagenlang mishandeld en was bang vermoord te worden. Haar man ontkent alles, maar justitie gelooft hem niet en eiste vrijdag een jaar cel.

Typisch voor de Tunesiër Lotfi H. (41) uit Kaatsheuvel was dat hij vrijdag niet kwam opdagen in de rechtbank in Breda. Net voor de zitting had zijn advocaten allemaal stukken gestuurd, waaruit zou blijken dat hij bij zijn stervende vader in Tunesië moest zijn, in het Frans. Maar de rechtbank veegde het verzoek om uitstel van tafel en behandelde zijn zaak dus zonder Lotfi H. Typisch, omdat het dossier behalve enorm veel geweld vooral ook liet zien dat Lotfi zich niets aantrekt van instanties in Nederland. De man staat al jaren bekend om huiselijk geweld, maar wil daar met niemand over praten. Hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan. Nog zorgwekkender is dat de Poolse vrouw van Lotfi ook ieder contact met instanties weigert. De officier van justitie maakt zich daarover dan ook grote zorgen. Zij ziet een relatie waarin de vrouw sterk afhankelijk is en gewoon bij haar man blijft, ondanks alle huiselijk geweld. “We zien dat vaker”, constateerde de officier. “We hebben geen hulp nodig, het gaat prima, denken ze. En dat is typisch in zaken van huiselijk geweld."

Maar Lotfi mag ontkennen wat hij wil, zijn dossier liegt er niet om. Lotfi zou zijn vrouw al langer hebben mishandeld, maar dat werd erger toen hij vorig jaar zomer dacht dat zijn vrouw een relatie met een vrouw van haar werk had. De rechter somde de ene gruwelijke situatie na de andere op: hij sloeg haar, gooide spullen, zoals laptop en telefoons kapot, vernielde haar kleren, gooide een mes naar haar, trok haar aan haar haren over de grond, schoor stukken haar af, schopte haar, drukte een sigaret op haar uit, hield een aansteker bij haar rug, beet haar en brak haar neus. Ook werd ze regelmatig uit huis gezet en mocht ze pas terugkomen als H. dat goed vond. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...