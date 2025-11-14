Relschopper gooide stalen paal naar ME: celstraf geëist

Tweeënhalf jaar cel. Dat eiste het Openbaar Ministerie vrijdag tegen een van de relschoppers na de derby tussen Willem II en NAC Breda van 2023. De 20-jarige Belg zou meerdere keren een stalen paal naar agenten van de Mobiele Eenheid hebben gegooid.

Celstraf van dertig maanden Als het aan justitie ligt, krijgt de twintigjarige man uit het Belgische Schoten een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De man wordt ervan verdacht dat hij die dag in september 'tot drie keer toe' een stalen paal naar ME'ers gooide.

De ME kreeg onder meer bierblikjes, stokken, prullenbakken en hekken naar zich toegegooid. Een aantal supporters kreeg eerder al een schadevergoeding en een werkstraf van 180 uur opgelegd van de politierechter in Breda.

Justitie zegt dat op camerabeelden te zien is hoe een gemaskerde relschopper een rolcontainer richting de ME'ers duwt en daarbij een agent raakt. Daarna gooit hij twee keer een 'langwerpig voorwerp dat lijkt op een stalen pijp' richting de agenten. Bij een derde keer wordt een agent vol op zijn helm geraakt. Volgens de officier van justitie heeft de agent nog steeds pijnklachten en is hij nog altijd arbeidsongeschikt.

Geweld tegen agenten

De situatie is gefilmd door een bodycam van een collega-agent. Justitie zegt verder dat een later onderzoek laat zien dat de verdachte zonder gezichtsbedekking wordt herkend op camerabeelden die vóór de rellen zijn gemaakt. Specifieke kledingkenmerken en het postuur van de man komen overeen. Volgens het OM bewijst dat dat de verdachte dezelfde persoon is die agenten meerdere malen bekogelde met de buis.

Zelf ontkent de verdachte dat hij bij de bekogeling was. Hij zegt zijn trui uitgeleend te hebben. Dat noemt de officier van justitie 'ongeloofwaardig'.

Volgens de officier van justitie is het bewezen dat de verdachte schuldig is aan zware mishandeling en openlijk geweld. Het OM rekent het de verdachte extra zwaar aan dat het om geweld tegen een hulpverlener gaat.

De rechtbank doet op 28 november uitspraak.