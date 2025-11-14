Martin (62) moet na 30 jaar stoppen met kerstbomen verkopen vanuit huis
“Het gaat me niet om het geld, maar om het sociale gebeuren,” vertelt Martin. “Mensen uit de buurt komen langs, praten even en kiezen hun kerstboom. Dat is traditie en hoort bij kerst.”
Martin is al ruim 30 jaar hovenier. In december heeft hij minder werk, dus verkoopt hij sindsdien kerstbomen vanaf zijn oprit in Den Bosch. “Dan hielpen mijn kinderen met sjouwen en brachten ze kerstbomen rond in de bolderkar,” blikt hij terug. Dat deed hij ruim tien jaar, tot buren een klacht indienden. Martin moest stoppen met de verkoop vanuit huis.
“Het is niet alleen werk, het is ook een passie.”
Daarna verhuisde de verkoop naar een parkeerplaats bij een supermarkt in zijn wijk. Voor honderden vaste klanten werd het een traditie: elk jaar kwamen ze terug om hun boom bij de Bosschenaar uit te zoeken.
Vier jaar geleden werd Martin ernstig ziek. Het in- en uitpakken van de bomen, het inladen in een container tegen vernieling of diefstal en de lange dagen buiten kostten hem te veel energie. “Ik wilde niet zomaar stoppen. Het is niet alleen werk, het is ook een passie”, zegt hij. Het lukt hem door personeelstekort dit jaar niet om door te gaan zoals vroeger.
"De verkoop kan onveilige situaties veroorzaken en overlast geven."
Martin besluit dan om de bomen vanaf begin december weer vanuit huis te verkopen. Maar de gemeente weigert een vergunning te geven. Kerstbomenverkoop wordt gezien als een winkel aan huis en dat is hier niet toegestaan. En de verkoop 'zorgt voor overlast'.
“Het verkopen van kerstbomen in een woonstraat kan zorgen voor extra verkeer, zoals auto’s die parkeren, keren of langs de weg stilstaan. Dit kan onveilige situaties veroorzaken en overlast geven voor omwonenden. De straat moet toegankelijk blijven voor al het verkeer, ook voor fietsers en wandelaars”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.
Volgens de gemeente zijn er in de omgeving genoeg plekken om kerstbomen te kopen. De gemeente wil voor Martin geen uitzondering maken. "Als één locatie wordt toegestaan, willen anderen dit mogelijk ook, met meer drukte in woonstraten als gevolg."
"Het is maar twee weken per jaar."
Martin begrijpt de regels, maar voelt zich onrechtvaardig behandeld. “Vroeger kon het wel, waarom nu niet? Het is maar twee weken per jaar,” zegt hij.
Wat het extra pijnlijk maakt is dat zijn oprit elk jaar toch al vol staat met tientallen kerstbomen die hij vanaf huis naar het verkooppunt bij de supermarkt brengt. “Het gekke is: je mag thuis wél voorraad hebben voor je bedrijf. Dat is niet verboden. Maar verkopen mag dan weer niet.”
Volgens hem speelt de klacht van de buren ook een rol. “Het voelt als pesten. Ze noemen verkeersoverlast, maar dat is nergens op gebaseerd. De meeste klanten wonen in de wijk en halen hun boom vaak met een bolderkar of winkelwagentje op", zegt hij.
"Ik zou willen dat het vol stond met auto’s, dat betekent dat ik extra goed verkoop. Maar dat gebeurt nooit.” Hij verwachtte 250 tot 300 bomen te verkopen, deels via bezorging.
"Er is niks leuker dan zelf je kerstboom kiezen."
Ondanks de tegenslag blijft Martin positief. De honderd bestellingen die al gedaan zijn door zijn vaste klanten, bezorgt hij alsnog thuis. Martin heeft geen tijd en energie om alle 300 bomen te bezorgen en hoopt daarom alsnog kerstbomen vanuit huis te verkopen.
“Mensen kopen hun boom vaak elk jaar bij dezelfde verkoper. Ik wil mijn klanten blij maken, maar er is niks leuker dan zelf je kerstboom kiezen”, zegt hij. “Het kerstgevoel is het belangrijkste”