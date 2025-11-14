Traditie stopt: Martin (62) mag dit jaar geen kerstbomen verkopen

Na ruim 30 jaar kerstbomen verkopen, moet Martin Schuurmans (62) uit Den Bosch dit jaar stoppen. Hij krijgt geen vergunning van de gemeente vanwege een klacht van de buren, volgens hem. Voor Martin, die de verkoop altijd als een hoogtepunt van het jaar zag, komt dit hard aan.

“Het gaat me niet om het geld, maar om het sociale gebeuren,” vertelt Martin. “Mensen uit de buurt komen langs, praten even en kiezen hun kerstboom. Dat is traditie en hoort bij kerst.” Martin is al ruim 30 jaar hovenier. In december heeft hij minder werk, dus verkoopt hij sindsdien kerstbomen vanaf zijn oprit in Den Bosch. “Dan hielpen mijn kinderen met sjouwen en brachten ze kerstbomen rond in de bolderkar,” blikt hij terug. Dat deed hij ruim tien jaar, tot buren een klacht indienden. Martin moest stoppen met de verkoop vanuit huis.

“Het is niet alleen werk, het is ook een passie.”

Daarna verhuisde de verkoop naar een parkeerplaats bij een supermarkt in zijn wijk. Voor honderden vaste klanten werd het een traditie: elk jaar kwamen ze terug om hun boom bij de Bosschenaar uit te zoeken.

Martin verkocht jarenlang kerstbomen vanaf deze parkeerplaats (foto: privé).

Vier jaar geleden werd Martin ernstig ziek. Het in- en uitpakken van de bomen, het inladen in een container tegen vernieling of diefstal en de lange dagen buiten kostten hem te veel energie. “Ik wilde niet zomaar stoppen. Het is niet alleen werk, het is ook een passie”, zegt hij. Het lukt hem door personeelstekort dit jaar niet om door te gaan zoals vroeger.

"De verkoop kan onveilige situaties veroorzaken en overlast geven."

Martin besluit dan om de bomen vanaf begin december weer vanuit huis te verkopen. Maar de gemeente weigert een vergunning te geven. Kerstbomenverkoop wordt gezien als een winkel aan huis en dat is hier niet toegestaan. En de verkoop 'zorgt voor overlast'.

“Het verkopen van kerstbomen in een woonstraat kan zorgen voor extra verkeer, zoals auto’s die parkeren, keren of langs de weg stilstaan. Dit kan onveilige situaties veroorzaken en overlast geven voor omwonenden. De straat moet toegankelijk blijven voor al het verkeer, ook voor fietsers en wandelaars”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens de gemeente zijn er in de omgeving genoeg plekken om kerstbomen te kopen. De gemeente wil voor Martin geen uitzondering maken. "Als één locatie wordt toegestaan, willen anderen dit mogelijk ook, met meer drukte in woonstraten als gevolg."

"Het is maar twee weken per jaar."

Martin begrijpt de regels, maar voelt zich onrechtvaardig behandeld. “Vroeger kon het wel, waarom nu niet? Het is maar twee weken per jaar,” zegt hij. Wat het extra pijnlijk maakt is dat zijn oprit elk jaar toch al vol staat met tientallen kerstbomen die hij vanaf huis naar het verkooppunt bij de supermarkt brengt. “Het gekke is: je mag thuis wél voorraad hebben voor je bedrijf. Dat is niet verboden. Maar verkopen mag dan weer niet.”

De oprit van Martin zal dit jaar niet zo gevuld zijn als andere jaren (foto: privé)

Volgens hem speelt de klacht van de buren ook een rol. “Het voelt als pesten. Ze noemen verkeersoverlast, maar dat is nergens op gebaseerd. De meeste klanten wonen in de wijk en halen hun boom vaak met een bolderkar of winkelwagentje op", zegt hij. "Ik zou willen dat het vol stond met auto’s, dat betekent dat ik extra goed verkoop. Maar dat gebeurt nooit.” Hij verwachtte 250 tot 300 bomen te verkopen, deels via bezorging.

"Er is niks leuker dan zelf je kerstboom kiezen."