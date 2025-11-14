Zo voorkom je torenhoge medische rekeningen op vakantie
Wie in het buitenland onverwacht in het ziekenhuis belandt, kan ondanks een Nederlandse zorgverzekering voor hoge kosten komen te staan. De zorgverzekeraar vergoedt medische zorg in het buitenland namelijk alleen tot het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. In landen waar zorg veel duurder is, zoals de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Japan en meerdere Zuid-Amerikaanse landen, kan dat verschil oplopen tot tienduizenden euro’s.
Suzanne kwam terecht in een privékliniek in plaats van een staatsziekenhuis. Exacte cijfers over hoeveel Nederlanders in zo’n privékliniek belanden zijn er niet, maar het gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld in Griekenland, Spanje of skigebieden in Oostenrijk. En die kosten liggen nóg hoger. Dat extra bedrag betaal je zelf.
Reisverzekering
"Dat komt vaak voor", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Mensen denken helemaal gedekt te zijn, maar dat is niet zo." Hoe voorkom je dat je tienduizenden euro’s aan onverwachte kosten kwijt bent? Dat kan op twee manieren.
Je kunt een reisverzekering afsluiten met dekking voor geneeskundige kosten. Deze verzekering dekt ook niet-medische kosten, zoals reis- en verblijfskosten en repatriëring, bijvoorbeeld van familieleden die zijn meegereisd. Ook kun je via deze verzekering vaak het eigen risico van je zorgverzekering terugkrijgen.
Daarnaast geldt bij geneeskundige kosten via de reisverzekering geen maximumbedrag: alle medische kosten worden vergoed. Nadeel is dat de dekking soms dubbelop is met wat je al via de zorgverzekering hebt.
Goed opletten
De aanvullende zorgverzekering is er ook. Nadeel hiervan is dat niet alles vergoed wordt. Noodhulpverlening, vervoer van gezinsleden of repatriëring vanwege een overlijden vallen meestal buiten de dekking. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt zorg buiten Europa vergoed tot maximaal twee keer het tarief van een behandeling in Nederland. Ook kun je deze verzekering niet het hele jaar door afsluiten.
"Wees je ervan bewust dat je zonder aanvullende verzekering voor verrassingen kunt komen te staan", waarschuwt Elias van Hees van het Verbond van Verzekeraars. Hij adviseert goed op te letten, vooral bij het soort verzekering dat mensen hebben als ze bijvoorbeeld gaan bergwandelen. Je moet het goed afstemmen met je reisverzekering, dan voorkom je verrassingen", zegt een woordvoerder.
Wat moet je doen als je een ongeluk krijgt en naar een privéziekenhuis wordt gebracht? "Met een gebroken been kun je nog zeggen: ik wil naar een staatsziekenhuis", zegt Dalton. "Bij een gebroken rug is dat anders." Hoe dan ook: neem zo snel mogelijk contact op met je verzekering. Die kan adviseren wat het beste is om te doen. "Als zij op de hoogte zijn, kunnen ze misschien regelen dat je wordt overgeplaatst naar een goedkoper ziekenhuis. Dan lig je geen twee weken in een privékliniek, maar twee dagen."