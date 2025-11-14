Zo voorkom je torenhoge medische rekeningen op vakantie

Een vinkje vergeten aan te kruisen bij je zorg- of reisverzekering kan duur uitpakken. Dat overkwam Suzanne van Herk uit Asten. Na een ongelukkige val op vakantie in Mexico brak ze haar rugwervel, belandde in een privéziekenhuis en bleef achter met een rekening van 56.000 euro. Zo voorkóm je dat je met zo’n hoge rekening thuiskomt.

Wie in het buitenland onverwacht in het ziekenhuis belandt, kan ondanks een Nederlandse zorgverzekering voor hoge kosten komen te staan. De zorgverzekeraar vergoedt medische zorg in het buitenland namelijk alleen tot het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. In landen waar zorg veel duurder is, zoals de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Japan en meerdere Zuid-Amerikaanse landen, kan dat verschil oplopen tot tienduizenden euro’s. Suzanne kwam terecht in een privékliniek in plaats van een staatsziekenhuis. Exacte cijfers over hoeveel Nederlanders in zo’n privékliniek belanden zijn er niet, maar het gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld in Griekenland, Spanje of skigebieden in Oostenrijk. En die kosten liggen nóg hoger. Dat extra bedrag betaal je zelf. Reisverzekering

"Dat komt vaak voor", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Mensen denken helemaal gedekt te zijn, maar dat is niet zo." Hoe voorkom je dat je tienduizenden euro’s aan onverwachte kosten kwijt bent? Dat kan op twee manieren.