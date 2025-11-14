Advertentie
Busje in brand bij station Eindhoven, reizigers kijken toe
Vandaag om 15:55 • Aangepast vandaag om 16:10
nl
De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een busje dat in lichterlaaie stond voor het station in Eindhoven. Op beelden is te zien dat de vlammen hevig uit het Ford-busje slaan.
De melding van de brand kwam rond half drie binnen. Het busje stond geparkeerd op het Kennedyplein, aan de kant van de Kiss& Ride en de taxistandplaats van het station. Ook het busstation ligt aan die zijde.
Op beelden is te zien hoe de politie mensen op afstand houdt terwijl de brandweer de uitslaande vlammen bestrijdt. Verschillende reizigers keken toe.
Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.
Advertentie
Advertentie