Moerdijk verdwijnt, stel jouw vraag in onze Q&A

Een historisch besluit met immense gevolgen. Zo werd het besluit om Moerdijk te doen verdwijnen voor de industrie al treffend omschreven. Maar tegelijkertijd zijn er nog talloze vragen. Over waar de ruim 1100 bewoners naartoe moeten, bijvoorbeeld. Wat er met hun huizen gebeurt. Maar ook: of jij ook 'zomaar' uitgekocht kunt worden. En wat je kunt doen als de overheid dat van plan is.

Tijdens een live Q&A vanuit Moerdijk zullen we maandag 17 november zoveel mogelijk van die vragen proberen te beantwoorden. Daarvoor gaat presentator Sven de Laet in gesprek met onderzoeksjournalist Wim Heesterbeek en hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans van de Radboud Universiteit.

Heb je een vraag, dan kun je die nu al insturen. Dat doe je door te mailen naar [email protected]. De uitzending start maandag om 20.00 uur en is live te zien via onze website, app, tv, YouTube en Facebook. Ook tijdens de uitzending is het uiteraard mogelijk om vragen in te sturen.

