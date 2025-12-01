'Niet erg om te praten over gevoelens', wereldtopper open over mentale druk

Met meerdere wereld- en Europese titels bewijst Marrit Steenbergen al jaren dat ze meedraait in de absolute wereldtop. De 25-jarige Geldropse is begin december bij het EK kortebaan in Polen dan ook een van de serieuze kanshebbers op eremetaal. Zwemmen is haar hoofddoel, maar ook buiten het zwembad is ze volop bezig met haar ontwikkeling. “Als afleiding, maar ook om me voor te bereiden op de toekomst.”

Als Steenbergen aan de start verschijnt ligt de lat hoog. Niet alleen bij haarzelf, maar ook bij de buitenwacht. Op het EK doet ze mee aan meerdere onderdelen, waarbij ze vooral op de 100 meter vrij als grote favoriete geldt. De laatste twee WK’s pakte ze goud op die afstand.



“Ik hoop natuurlijk mee te doen om de medailles, en het liefst om goud. Maar op sommige afstanden, zoals de 50 meter vrij, is dat misschien niet helemaal realistisch. Ik doe mijn best voor een zo goed mogelijk resultaat.”



De weken voor het EK zet Steenbergen de laatste puntjes op de i. Tijdens drie World Cups in Amerika en Canada liet ze met persoonlijke records en medailles zien dat ze in vorm is. “Ik stapte voor deze wedstrijden uit mijn comfortzone. Het team bleef thuis, dus ik ben drie weken alleen naar het buitenland gegaan. Voor mij was dat een kans om te racen tegen de wereldtop, en om nieuwe mensen te leren kennen. Het was een supermooie ervaring.”

"Ik loop bij een psycholoog."

Steenbergen weet wat winnen is, maar ook dat topsport keihard kan zijn. Zo bleef ze vorig jaar tijdens haar derde Olympische Spelen, in Parijs, zonder medailles. Daarna had ze even genoeg van het zwemmen. Over de mentale druk in de topsport is ze open. “Ik vind het niet erg om te praten over gevoelens. Ik loop bij een psycholoog en heb een paar dingetjes die me helpen. Ik heb geen last van zenuwen, maar als ik ergens tegenaan loop, zijn er korte lijntjes. Het is fijn om er gelijk mee aan de slag te gaan.”



De geboren en getogen Friezin, die al jong naar Eindhoven verhuisde, praat ook graag met andere zwemmers. “Met wie je traint worden ook je vrienden. Het mentale stuk is binnen onze groep niet het gesprek van de dag hoor, maar als topsporters begrijpen we elkaar. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

"Ik besloot het gewoon te doen."

Jarenlang richtte Steenbergen zich uitsluitend op het zwemmen. Om haar gedachten te verzetten is ze begonnen aan een studie psychologie. “Ik vond dat altijd interessant, maar hield het lange tijd af. Toch bleef het trekken, dus ik besloot het gewoon te doen. Dat helpt me om me voor te bereiden op de toekomst na mijn zwemcarrière. Als ik pas ga studeren als ik stop, is dat wel erg laat.”



Of ze zich als psycholoog later ook op topsporters wil richten? “Ik zou nu zeggen van niet, dat trekt me niet echt. Misschien denk ik er straks anders over. Een begeleidende rol is natuurlijk iets heel anders dan het leven als topsporter.”



Naast sport en studie probeert ze tijd vrij te maken voor ontspanning. “Ik vind het leuk om mijn nagels te doen en met twee katten in huis is het gezellig. Maar ik ga ook weleens een drankje doen. Ik ben niet iemand die alleen maar thuis wil zitten.”

