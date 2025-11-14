Efteling medewerkers botsen op elkaar vlak buiten pretpark

Twee medewerkers van de Efteling hebben vrijdagavond geen fijn einde van hun werkdag gehad. Op de kruising van de Eftelingsestraat met de Horst, vrijwel onder de rook van het Sprookjesbos en het Lavenlaar, botsten de twee op elkaar. De EHBO van het pretpark was snel ter plaatse.

Redactie Geschreven door

De auto's liepen bij de botsing wat schade op. Efteling-medewerkers hebben de weg tijdelijk afgezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Beide medewerkers kwamen er zonder al te veel kleerscheuren vanaf. Na een korte controle konden ze hun weg weer vervolgen.

(Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)