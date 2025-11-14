Boeteregen in de binnenstad: 64 bekeuringen en drie aanhoudingen

De politie in Helmond heeft donderdag flink huisgehouden in het centrum van de stad. Tijdens een grote controle werden maar liefst 64 bekeuringen uitgedeeld voor uiteenlopende verkeersovertredingen. Ook werden drie bestuurders gepakt die onder invloed reden.

De processen verbaal vlogen de agenten om de oren donderdag. Zo kreeg een bestuurder een boete voor het rijden tegen het verkeer in, een ander moest dokken voor een valse kentekenplaat, iemand op een elektrische step kreeg een blauwe brief uit Leeuwarden op de mat.

Daarnaast werden veertien mensen beboet voor fout parkeren, dertien fietsers zonder licht kregen een boete, elf personen hielden hun telefoon vast tijdens het rijden en vijf bestuurders waren zonder gordel onderweg. Ook kregen drie auto's een bekeuring voor te donkere ramen.