Boeteregen in de binnenstad: 64 bekeuringen en drie aanhoudingen
De processen verbaal vlogen de agenten om de oren donderdag. Zo kreeg een bestuurder een boete voor het rijden tegen het verkeer in, een ander moest dokken voor een valse kentekenplaat, iemand op een elektrische step kreeg een blauwe brief uit Leeuwarden op de mat.
Daarnaast werden veertien mensen beboet voor fout parkeren, dertien fietsers zonder licht kregen een boete, elf personen hielden hun telefoon vast tijdens het rijden en vijf bestuurders waren zonder gordel onderweg. Ook kregen drie auto's een bekeuring voor te donkere ramen.
Het hield daar niet op: twee bestuurders kregen een boete voor rijden zonder rijbewijs, twee automobilisten reden door rood, en twee scooterrijders mochten niet verder vanwege gebrekkige remmen. De overige zeven bekeuringen waren voor verschillende andere strafbare feiten.
Rollerbank en drugsgebruik
Daarnaast kregen agenten verschillende brommers op de korrel die te hard gingen. negentien scooterrijders mogen niet meer de weg op, nadat ze te hard reden op de rollerbank.
Ook op de Europaweg werd een bestuurder staande gehouden die met 110 km/u voorbijreed, terwijl de maximumsnelheid 70 km/u is. Toen de bestuurder werd gecontroleerd, bleek zijn auto veel meer lawaai te maken dan toegestaan.
Verder hield de politie drie mensen aan die onder invloed van drugs reden. Twee bestuurders vermoedelijk met speed, de andere met cocaïne en cannabis op.