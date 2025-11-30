Van Rio tot Eindhoven: zwemmer Tiago (18) jaagt EK-droom na

Van Rio de Janeiro naar Eindhoven: het was enorm wennen voor Tiago Fonseca Gomes (18). Op zijn twaalfde kwam hij met zijn gezin naar Nederland. Zes jaar later mag hij namens zijn nieuwe land op vier afstanden meedoen aan het EK zwemmen bij de senioren. “Natuurlijk mis ik Brazilië weleens, maar ik ben vanaf mijn twaalfde als een Nederlandse jongen opgevoed.”

Al op driejarige leeftijd lag Tiago regelmatig in het zwembad. Toen hij acht was, koos hij voor het wedstrijdzwemmen. “Mijn ouders zeiden dat ik een sport moest zoeken waarin ik mijn energie kwijt kon. Zwemmen vond ik geweldig en het ging goed. Op jonge leeftijd wilde ik al hard werken om mijn dromen uit te laten komen. Mijn voorbeelden waren topsporters als Michael Jordan, Tiger Woods en Michael Phelps. Die hebben er alles aan gedaan om de top te halen.”

"Hier is het vaak rond de 20 graden, dat vonden we in Rio superkoud."

Tiago werd geboren in de Braziliaanse hoofdstad Brasília en het gezin verhuisde drie jaar later naar Rio de Janeiro. “Een geweldige stad met lekker weer. Ik ging regelmatig met mijn vrienden na de ochtendtraining en school zwemmen in de zee.” Op zijn twaalfde volgde een verhuizing naar Nederland. Zijn vader kreeg een baan in Eindhoven aangeboden, en Tiago, zijn broers en ouders stapten op het vliegtuig.

“Ik weet nog goed hoe ik moest wennen aan de temperatuur. Hier is het vaak rond de 20 graden, dat vonden we in Rio superkoud. De wintermaanden vond ik afzien. Ik ben er nu wat meer aan gewend, maar nog steeds stap ik ’s ochtends vroeg op de fiets met een dikke jas aan en twee paar handschoenen.”

"Daar was het als fietser onveiliger."

Niet alleen het weer zorgde voor een cultuurshock. “Ik miste mijn familie, mijn vrienden en het eten in Brazilië. En ik sprak de taal niet”, vertelt Tiago inmiddels in foutloos Nederlands. “Maar het grootste verschil was dat ik in Brazilië altijd werd gebracht door mijn ouders. Daar was het als fietser onveiliger. In Nederland ben ik zelf verantwoordelijk voor het opstaan, fietsen en op tijd komen voor mijn trainingen en school. Het heeft me op jonge leeftijd volwassen gemaakt.” In het zwembad in Eindhoven werd al snel duidelijk dat Tiago een groot talent was. Omdat hij nog geen Nederlands paspoort had, mocht hij niet namens Nederland meedoen aan toernooien. Dit jaar kreeg hij dat paspoort en ging hij direct mee naar het Europees jeugdkampioenschap. Zijn voorlopig sportieve hoogtepunt is het EK voor senioren begin december in Polen, waar hij de 200, 400 en 800 meter vrije slag én de 200 meter vlinderslag zwemt.





"Ik hou van deze lifestyle en van mijn vrienden."

“Ik wist dat het erin zat, dus ik wil niet zeggen dat het een grote verrassing is. Wel heb ik het nooit hardop durven zeggen. Dat ik nu mag debuteren, is een geweldig gevoel. Het zijn vooral wedstrijden waar ik veel van kan leren. Er liggen tegenstanders in het bad die vaker aan een EK hebben meegedaan, voor mij is het nieuw. Ik heb niks te verliezen en ga het zo goed mogelijk proberen te doen.” De Olympische Spelen zijn zijn grote doel, en dan als zwemmer van TeamNL. “Ik ben een Braziliaan en mis het land, mijn vrienden en familie. Maar ik woon hier al sinds mijn twaalfde en ben opgegroeid met de Nederlandse cultuur. Ik hou van deze lifestyle, van mijn vrienden hier en van het zwemmen met wereldtoppers. Ik geniet van mijn leven.”