Explosie met zwaar vuurwerk blaast ramen uit woning

In Helmond is vrijdagavond een explosie geweest bij een huis aan de Smaragdstraat. Door de klap sprongen de ramen aan de voorkant van het huis en in de deur.

De politie heeft de omgeving van het huis met linten afgezet en doet onderzoek naar de explosie. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De ruit zou met zwaar vuurwerk vernield zijn.



Voor de woning heeft de politie een plastic zak aangetroffen met daarop een voorwerp dat lijkt op een blik. Het is niet duidelijk of dat ook het explosief zou zijn. De bewoners waren niet thuis op het moment van de explosie.

Wel waren er enkele katten in huis, een enkeling ging er na de klap vandoor.