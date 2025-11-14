Navigatie overslaan

Zwaar vuurwerk blaast ramen uit huis

Gisteren om 22:40 • Aangepast vandaag om 10:07
De politie doet onderzoek bij het huis (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)
De politie doet onderzoek bij het huis (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)
In Helmond is vrijdagavond een explosie geweest bij een huis aan de Smaragdstraat. Door de klap sprongen de ramen aan de voorkant van het huis en in de deur.
De politie heeft de omgeving van het huis met linten afgezet en doet onderzoek naar de explosie. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De ruit zou met zwaar vuurwerk vernield zijn.

Voor de woning heeft de politie een plastic zak aangetroffen met daarop een voorwerp dat lijkt op een blik. Het is niet duidelijk of dat ook het explosief zou zijn. De bewoners waren niet thuis op het moment van de explosie.

Wel waren er enkele katten in huis, een enkeling ging er na de klap vandoor.

De straat is afgezet (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)
De straat is afgezet (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)
Een raam is gesprongen door de explosie (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)
Een raam is gesprongen door de explosie (Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.)

