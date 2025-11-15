Navigatie overslaan

Schietpartij in Oosterhout: twee mensen opgepakt

Vandaag om 06:38 • Aangepast vandaag om 07:38
Onderzoek bij auto (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
nl
Aan de Desselaar in Oosterhout is zaterdagochtend rond vijf uur geschoten. De politie heeft twee mensen aangehouden nadat er schoten waren gelost, zo meldt de politie op X.
Op de plaats delict vond de politie twee wapens. Niemand raakte gewond bij de schietpartij. Een woning raakte beschadigd.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en heeft de boel afgezet. Onder meer een auto die geparkeerd staat aan de Desselaar wordt door de politie onderzocht.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.
