Schietpartij op straat, twee mannen uit Oosterhout opgepakt

Aan de Desselaar in Oosterhout is zaterdagochtend rond vijf uur geschoten. De politie heeft twee mannen (30 en 39) uit Oosterhout aangehouden vlak nadat er schoten waren gelost. In een auto is een wapen gevonden.

Niemand raakte gewond bij de schietpartij. Een woning raakte door de schietpartij beschadigd. Op het moment van de schietpartij was er in het huis niemand aanwezig, meldt een woordvoerder van de politie.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en heeft de boel afgezet. Onder meer een auto die geparkeerd staat aan de Desselaar is door de politie onderzocht.