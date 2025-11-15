Vrouw beschonken achter stuur, ramt automobilist in bocht

Een vrouw is vrijdagavond aangehouden nadat ze in beschonken toestand op een andere automobilist botste. Het ongeluk gebeurde aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. De vrouw kwam vanuit de Oirschotsebaan gereden en botste in een flauwe bocht op een bestelbus.

Ze raakte de bus met hoge snelheid in de flank, waarna ze met de auto in de sloot terechtkwam. Politie en ambulance kwamen naar het ongeval om hulp te verlenen. De vrouw en ook de bestuurder van de auto raakten niet gewond.

De vrouw was volgens ooggetuigen zichtbaar onder invloed. Ze is ter plekke meteen getest en daaruit bleek dat ze te veel gedronken had. De vrouw werd daarom aangehouden en moest mee naar het politiebureau voor een uitgebreidere test die het definitieve promillage vaststelt.

De auto's zijn flink beschadigd, de politie doet verder onderzoek naar het ongeval. In deze bocht gebeurden de afgelopen jaren al meerdere ongelukken.