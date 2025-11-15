Ruzie bij schroothandel viraal: eigenaar wijst naar gedumpt gestolen wrak

Bizarre beelden van een ruzie die zomaar lijkt te gebeuren bij een schroothandel in Helmond zijn op social media meer dan twee miljoen keer bekeken. In de video omsingelen vier boze mannen een busje dat geparkeerd staat op het terrein. Eén van die mannen gooit een beker koffie op het raam van de bestuurder, terwijl de anderen tegen de auto schoppen en op het raam bonken. Leendert Gerrits, eigenaar van de Helmondse Schroothandel, stelt dat er meer aan de hand is dan lijkt. "Het grijpt ons ook aan."

Volgens Leendert Gerrits gaat het om een man die gestolen autowrakken kwam inleveren om een paar tientjes te verdienen. “Vorige week zaterdag kwam hij voor het eerst langs”, vertelt de eigenaar van de schroothandel. “We vermoedden meteen dat de auto gestolen was. Het chassisnummer was weggekrast en er lagen nog allerlei persoonlijke spullen in.” Gerrits wist de eigenaren van de gestolen auto op te sporen en kon later hun bezittingen teruggeven.

Maar daar bleef het niet bij. Afgelopen vrijdag verscheen dezelfde man opnieuw met een vermoedelijk gestolen auto. “We hebben direct de politie gebeld, die ook langskwam,” zegt Gerrits. "De agenten konden op dat moment niet bevestigen dat het voertuig gestolen was, maar zeiden dat ze een onderzoek gingen starten." Vervolgens kreeg Gerrits te horen dat hij zelf moest proberen het probleem op te lossen, omdat de politie verder niets kon doen. “Ik heb de man toen weggestuurd, omdat ik geen gestolen goederen moet hebben bij mijn bedrijf.”

Toch was het probleem nog niet zo makkelijk opgelost. De man weigerde de auto mee terug te nemen en dumpte het wrak toch op het terrein. “Ik heb het vervolgens weer op zijn busje geladen, want ik ga het niet aannemen,” vertelt Gerrits. “Toen werd het ineens vreemd: hij sloot zich op in zijn auto en leek iets uit zijn dashboard te pakken. Daarom zijn wij om de auto gaan staan."

Die video van dat moment gaat nu rond op sociale media en is al ruim 2 miljoen keer bekeken. Gerrits vindt het jammer dat veel van die kijkers het echte verhaal niet kennen. "Wij proberen met z'n allen een bedrijf te runnen, en dan komt er zo'n filmpje online. We hopen dat de politie actie onderneemt, want het grijpt ons ook aan als mensen hun spullen worden gestolen".

De politie bevestigt aan Omroep Brabant dat ze bij de schroothandel zijn geweest. Ze hebben niet vast kunnen stellen dat de auto gestolen was. Er is daarom ook niemand aangehouden. Een woordvoerder laat weten dat hij niets kan zeggen over een eventueel lopend onderzoek. Volgens de politie lijkt het erop dat geen van beide partijen aangifte heeft gedaan.