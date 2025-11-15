Schietpartij maakt veel los in de buurt: ‘Er is van alles gaande’

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners van de Desselaar in Oosterhout nadat er zaterdagnacht in hun straat geschoten is. Twee mannen van 30 en 39 uit Oosterhout zijn aangehouden. Volgens de buurt is het al langer onrustig in de wijk.

Verschillende buren hoorden rond vijf uur zaterdagochtend geschreeuw op straat en een knal. “Mijn man zei dat hij mensen ruzie had horen maken. Normaal is hij een goede slaper dus dat hij hier wakker van wordt is behoorlijk”, zegt Lia Soeters die haar hond aan het uitlaten is. Een buurman zegt dat er bij de woning waarop geschoten is, rond één uur harde muziek te horen was. “Ik had daar last van en heb hem gevraagd of het geluid zachter kon. Dat gebeurde ook en ik kon verder slapen. Rond vijf uur werd ik opnieuw wakker van geschreeuw en een harde knal. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was.”

Het bleken dus de schoten geweest te zijn. Niemand raakte gewond bij het schietincident. In een auto die geparkeerd stond in de straat vond de politie een wapen.

“In de avond rijden er meer auto’s hier door de straat dan over de rijksweg.”

Een buurvrouw verderop dacht eerst nog aan uitgaanspubliek dat ruzie kreeg op straat. Haar man hoorde in de nacht een klikgeluid. Dat zou achteraf het geweer zijn waarmee geschoten is. Een andere buurvrouw is nog steeds in shock. “Ik ben net even bij de buren geweest om het erover te hebben. Dit tast je veiligheidsgevoel wel aan want dit is niet fijn om in je buurt mee te maken”, zegt ze. Diverse buren vertellen dat ze zich zorgen maken over de wijk. “Er is veel gaande. Er zijn luikjes in schuurtjes bij carports en daar komt een hand uit waar iets wordt overhandigd. In de avond staan er veel auto’s met draaiende motoren kort geparkeerd in de straat." Lia woont al 32 jaar in de straat en is bezorgd: "Er is diverse keren op een raam gebonkt en dan zie je jongelui wegschieten op een fatbike.” Ook andere buurtbewoners zijn bezorgd. “In de avond rijden er meer auto’s hier door de straat dan over de rijksweg. Het is heel onrustig”, zegt een buurtman. Een politieagent die op straat staat te praten met een andere buurtbewoner adviseert hem om de zorgen te delen met de gemeente.

"Als je dit soort verhalen hoort, ga je op je tellen passen."

Lia voelt zich met name in de avond niet meer op haar gemak. Het is zelfs zo erg dat ze binnenkort naar een informatieavond van de gemeente gaat die in het teken staat hoe vrouwen zich veilig kunnen voelen op straat. “Ik voelde me veilig, maar na dit incident en het drugsgebruik bekruipt mij de angst: is het hier wel zo veilig? Ik loop 's avonds ook wel is met mijn hond door de buurt heen. Als je dit soort verhalen hoort, ga je op je tellen passen. Ik loop toch door een brandgang heen die donker is. Ik krijg er geen fijn gevoel bij. Het lijkt me zinvol als er iemand met de buurtbewoners komt praten.”