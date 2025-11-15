Man zwaar mishandeld op 11-11, vader ontdaan: 'Hoofd gebruikt als voetbal'

Duke Barning, die op de Elfde van de Elfde in Oeteldonk helemaal in elkaar is geslagen, heeft het ziekenhuis zaterdag verlaten. Volgens zijn vader kan het ziekenhuis niks meer voor hem doen en moet hij thuis herstellen. Bij Duke (21) is een gat in zijn schedel geslagen. Ook is zijn oogkas gebroken en zit zijn kaak op slot. Zijn vader is nog steeds verbijsterd over wat er is gebeurd: "Mensen moeten met elkaar in gesprek gaan omdat dit soort geweld niet normaal is."

De vader van Duke is enorm geschrokken van het grove geweld. "Als je een keertje ruzie hebt, dan is dat prima. Maar dit was gewoon doodtrappen. Waar is het morele kompas gebleven van de jeugd die denkt dat dit zomaar kan?" Dat drie andere -jonge- mannen moedig genoeg waren om in te grijpen, stemt hem hoopgevend. "Hoe dapper is het als je in zo'n situatie actie onderneemt en er tussen gaat staan. Dat is echt heldhaftig."

De 21-jarige Duke Barning ging dinsdag na het werk nog even de stad in met zijn vriendin om te genieten van de opening van het carnavalsseizoen. Maar nadat hij in een woordenwisseling belandt met een groepje in een café aan Achter het Stadhuis, gaat het flink mis.

De groep mannen trok het slachtoffer op de grond en schopten en stampten hem op zijn hoofd. "Het leken wel voetballers die op een bal aan het trappen waren. Alles was gericht op zijn hoofd en gezicht", vertelt de vader die bewakingsbeelden van het geweld heeft gezien. Tijdens de mishandeling is er een gat in het hoofd van Duke geslagen, is zijn oogkas gebroken en zit zijn kaak nu op slot. Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Volgens zijn vader kunnen ze hem niet meer verder helpen in het ziekenhuis. "Het gat in zijn hoofd kunnen ze niet zomaar herstellen. Het enige wat we nu kunnen doen is wachten tot het geneest."

