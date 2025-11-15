Man zwaar mishandeld op 11-11, vader ontdaan: 'Hoofd gebruikt als voetbal'
De vader van Duke is enorm geschrokken van het grove geweld. "Als je een keertje ruzie hebt, dan is dat prima. Maar dit was gewoon doodtrappen. Waar is het morele kompas gebleven van de jeugd die denkt dat dit zomaar kan?"
Dat drie andere -jonge- mannen moedig genoeg waren om in te grijpen, stemt hem hoopgevend. "Hoe dapper is het als je in zo'n situatie actie onderneemt en er tussen gaat staan. Dat is echt heldhaftig."
"Het leken wel voetballers die op een bal aan het trappen waren."
De 21-jarige Duke Barning ging dinsdag na het werk nog even de stad in met zijn vriendin om te genieten van de opening van het carnavalsseizoen. Maar nadat hij in een woordenwisseling belandt met een groepje in een café aan Achter het Stadhuis, gaat het flink mis.
De groep mannen trok het slachtoffer op de grond en schopten en stampten hem op zijn hoofd. "Het leken wel voetballers die op een bal aan het trappen waren. Alles was gericht op zijn hoofd en gezicht", vertelt de vader die bewakingsbeelden van het geweld heeft gezien.
Tijdens de mishandeling is er een gat in het hoofd van Duke geslagen, is zijn oogkas gebroken en zit zijn kaak nu op slot. Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Volgens zijn vader kunnen ze hem niet meer verder helpen in het ziekenhuis. "Het gat in zijn hoofd kunnen ze niet zomaar herstellen. Het enige wat we nu kunnen doen is wachten tot het geneest."
"Dit soort geweld zou niet moeten gebeuren."
Maar de schade was nog veel groter geweest als een groepje van drie mannen niet had ingegrepen. Eén man sprong er meteen tussen. Bijzonder moedig, vindt de vader. "Als hij dat niet had gedaan, was mijn zoon er waarschijnlijk niet meer geweest. Twee trappen meer en het was klaar." Donderdagochtend meldde de reddende engel zich bij het Brabants Dagblad. Inmiddels hebben Duke en zijn 'redder' contact via sociale media.
Zijn vader hoopt dat mensen met elkaar in gesprek gaan over dergelijk geweld, maar vooral de preventie daarvan. "We zagen het in 2021 ook al bij die Nederlandse man die dood werd geschopt op Mallorca. Dit soort geweld zou niet moeten gebeuren," vertelt de vader.
Het politieonderzoek naar wat er precies gebeurd is ronde mishandeling in Oeteldonk is in volle gang. De vader van het slachtoffer hoopt dat getuigen zich melden.