Vier arrestaties en twee auto's in beslag genomen bij grote politiecontrole

Tijdens een grote verkeerscontrole woensdag in Oirschot zijn in totaal vier mensen aangehouden. Eerder werd al bekend dat de politie twee jongemannen heeft gearresteerd omdat ze een kilo cocaïne vervoerden in hun auto. Omdat twee automobilisten onder invloed van drugs reden, werden ook zij opgepakt. Verder zijn er twee auto's in beslag genomen en flink wat boetes uitgedeeld.

Kilo cocaïne De meest opmerkelijke vangst was een kilo cocaïne die in het reservewiel van een auto was verstopt. De drugs heeft een straatwaarde van ongeveer honderdduizend euro.

De bestuurder en zijn passagier, twee 19-jarige mannen uit Utrecht, zijn aangehouden en hun auto is in beslag genomen, net als de cocaïne.

Onder invloed

Twee automobilisten die onder invloed van drugs achter het stuur zaten, werden ook opgepakt door de politie. Een van de bestuurders werkte niet mee tijdens zijn aanhouding. Een automobilist die teveel gedronken had om nog te mogen rijden, hoefde niet mee.

Verder betrapte de politie ook nog de nodige mensen die zonder rijbewijs rondreden. Drie van hen hadden überhaupt geen rijbewijs en een bestuurder werd gepakt terwijl zijn rijbewijs onlangs was ingenomen door de politie.

Bellen en appen

Het vasthouden van een telefoon achter stuur leverde ook tijdens deze verkeerscontrole weer de nodige bekeuringen op. Twee automobilisten zijn 430 euro armer, ook de bestuurder van een tractor ging op de bon en zes fietsers kregen ook een boete voor het vasthouden van hun telefoon.

De politie schreef nog veel meer bekeuringen uit tijdens de controle. Onder meer voor te hard rijden, het niet tonen van een rijbewijs, geen helm dragen op de motor, zonder licht fietsen, zonder licht autorijden en iemand was ook al meer dan 185 dagen met een buitenlandse auto in Nederland. Dan moet je een Nederlands kenteken voeren en wegenbelasting betalen.