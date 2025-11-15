Navigatie overslaan
ZATERDAG GEMIST

Schietpartij en onrust bij schroothandel: dit gebeurde er vandaag

Vandaag om 19:15
Een video van een ruzie bij de Helmondse Schroothandel gaat viraal op TikTok (foto: Helmondse Schroothandel/Instagram).
Van een schietpartij tot onrust bij een schroothandel: dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.
Profielfoto van Mees van RoosmalenProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Mees van Roosmalen & Redactie

Twee mannen zijn opgepakt na een schietpartij in een woonwijk in Oosterhout. Buurtbewoners maken zich zorgen over de toenemende onrust in de straat, waar volgens hen ook drugshandel plaatsvindt. Hier lees je het hele verhaal.

Bij de Helmondse Schroothandel ging een video viraal van een heftige confrontatie met een man die volgens de eigenaar gestolen autowrakken kwam inleveren. Het filmpje werd meer dan twee miljoen keer bekeken. Check het hier.

In Den Bosch blijken 14 bestuurders uit de periode 1629-1880 te hebben geprofiteerd van producten die door slavernij tot stand kwamen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek naar het slavernijverleden van de stad. Lees hier het complete artikel.

