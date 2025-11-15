FC Eindhoven geeft met WK-finalist op de bank overwinning uit handen

FC Eindhoven is er zaterdagavond net niet in geslaagd om te stunten in de Keuken Kampioen Divisie. De Eindhovenaren gaven diep in de extra tijd een 3-2 voorsprong uit handen tegen nummer twee SC Cambuur: 3-3. Op de bank bij FC Eindhoven zat dit seizoen voor het eerst Jan Poortvliet (70) als hoofdtrainer, die de geblesseerde Maurice Verberne verving.

De Eindhovenaren kwamen voor rust op een 2-0 voorsprong door goals van Sven Simons en Thijs Muller. Op slag van rust schoot Mark Diemers vanaf de penaltystip de Friezen op 2-1.



In de tweede helft kwam de promotiekandidaat uit Leeuwarden op gelijke hoogte door Ismaël Baouf. De 2-2 bleef niet lang staan, want vlak voor tijd tikte Daan Huisman de derde Eindhovense treffer achter de doelman. Die goal bleek niet voldoende voor de winst, want in de extra tijd bepaalde Jort van der Sande, oud-spits van FC Eindhoven, de stand op 3-3.



De vorige wedstrijd van FC Eindhoven tegen FC Den Bosch was Mike van Dijk de vervanger van Maurice Verberne, die er een tijdje uitligt vanwege een beenbreuk. Van Dijk zit nu tien dagen bij Oranje onder 17, waardoor Poortvliet doorschoof naar de positie van eindverantwoordelijke. Door het gelijke spel staat FC Eindhoven op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.