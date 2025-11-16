Gewonde man gevonden op straat, slachtoffer is gestoken

Aan de Pater Bleijsstraat in Oss is rond kwart over een zaterdagnacht een gewonde man gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft na de vondst van de man de omgeving afgezet en doet onderzoek. Zaterdagnacht was er nog geen verdachte aangehouden.

Camerabeelden

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die beschikken over camerabeelden uit de omgeving waarop iets te zien is dat verband kan houden met wat er op de Pater Bleijsstraat is gebeurd wordt gevraagd contact op te nemen.

Wat er is gebeurd aan de Pater Bleijsstraat in Oss wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).