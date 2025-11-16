Navigatie overslaan

Gewonde man gevonden op straat, slachtoffer is gestoken

Vandaag om 05:48
na de vondst vand e gewonde man werd een deel van de Pater Bleijsstraat in Oss afgezet (foto: Persbureau Heitink).
nl
Aan de Pater Bleijsstraat in Oss is rond kwart over een zaterdagnacht een gewonde man gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
De politie heeft na de vondst van de man de omgeving afgezet en doet onderzoek. Zaterdagnacht was er nog geen verdachte aangehouden.

Camerabeelden
De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die beschikken over camerabeelden uit de omgeving waarop iets te zien is dat verband kan houden met wat er op de Pater Bleijsstraat is gebeurd wordt gevraagd contact op te nemen.

Wat er is gebeurd aan de Pater Bleijsstraat in Oss wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).
App ons!

