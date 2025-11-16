Ruzie tien mensen loopt uit de hand, twee mannen neergestoken

Twee mannen zijn zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. Agenten hebben drie verdachten aangehouden.

Rond halfdrie 's nachts werd de politie gewaarschuwd dat er op het Stratumseind een ruzie was waarbij zo'n tien mensen betrokken waren.

Toen de agenten aankwamen, zagen agenten twee gewonden: een 22-jarige man uit Den Bosch en 20 jarige man uit Rosmalen. Ze waren allebei in hun been geraakt.

Ziekenhuis

In de omgeving konden de agenten al vrij snel twee verdachten aangehouden. In de loop van de nacht werd nog een derde verdachte aangehouden. Het gaat om mannen van 19, 18 en 17 jaar oud uit Tilburg, Dronten en Eindhoven.

De twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht voor het behandelen van hun wonden. De politie doet onderzoek.