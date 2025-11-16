A58 dicht na aanrijdingen, een automobilist reed door ondanks rode kruizen

De A58 van Tilburg richting Breda is sinds kwart over vijf zaterdagnacht afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Er is een omleiding ingesteld.

Eerst kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een aanrijding op de A58 tussen een vrachtwagen en auto. Hierbij kwam een bestuurder bekneld te zitten. Die is door de brandweer bevrijd.

Met rode kruizen werden na dit ongeluk rijstroken afgezet om zo de hulpverleners een veilige werkomgeving te bieden. Maar de bestuurder van een auto met drie inzittenden reed toch door en reed achterop een stilstaande brandweerauto. De inzittenden raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat de bestuurder van de auto de rode kruizen mogelijk niet heeft gezien.

Omleiding

Vanwege de wegafsluiting krijgt het verkeer richting Breda het advies de borden Den Bosch/Waalwijk te volgen via de A65, de A2, de A59 en de A27.