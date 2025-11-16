Navigatie overslaan

A58 dicht na aanrijdingen, een automobilist reed door ondanks rode kruizen

Vandaag om 06:42 • Aangepast vandaag om 09:14
De schade die ontstond bij de aanrijdingen op de A58 is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De A58 van Tilburg richting Breda is sinds kwart over vijf zaterdagnacht afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Er is een omleiding ingesteld.
Eerst kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een aanrijding op de A58 tussen een vrachtwagen en auto. Hierbij kwam een bestuurder bekneld te zitten. Die is door de brandweer bevrijd.

Een van de betrokken auto's kwam bij de aanrijding op de A58 bij Tilburg in de berm terecht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Met rode kruizen werden na dit ongeluk rijstroken afgezet om zo de hulpverleners een veilige werkomgeving te bieden. Maar de bestuurder van een auto met drie inzittenden reed toch door en reed achterop een stilstaande brandweerauto. De inzittenden raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat de bestuurder van de auto de rode kruizen mogelijk niet heeft gezien.

Omleiding
Vanwege de wegafsluiting krijgt het verkeer richting Breda het advies de borden Den Bosch/Waalwijk te volgen via de A65, de A2, de A59 en de A27.

De inzittenden van de auto die op de stilstaande vrachtwagen op de A58 botste, raakten gewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een automobilist negeerde de rode kruizen boven de A58 en ramde een stilstaande brandweerwagen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Bij het eerste ongeluk op de A58 was ook een vrachtwagen betrokken (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vanwege de ongelukken werd de A58 bij Tilburg afgezet (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Meerdere hulpdiensten kwamen vanwege de ongelukken naar de A58 (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De politie doet onderzoek op de A58 bij Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
