A58 uren dicht na botsingen, 1 automobilist reed door ondanks rode kruizen

De A58 van Tilburg richting Breda was van kwart over vijf zaterdagnacht tot kwart over twaalf zondagmiddag volledig afgesloten na twee ernstige ongelukken vlak na elkaar bij Tilburg Reeshof. Sinds halfeen zijn alle rijstroken weer beschikbaar.

Bij de hulpdiensten kwam om kwart over vijf eerst een melding binnen van een aanrijding op de A58 tussen een vrachtwagen en auto. Hierbij kwam een bestuurder, die onder invloed leek, bekneld te zitten. Die werd door de brandweer bevrijd.

'Als je moe bent, niet rijden!'

Met rode kruizen werden na dit ongeluk rijstroken afgezet om zo de hulpverleners een veilige werkomgeving te bieden. Maar de bestuurder van een auto met drie inzittenden reed toch door en reed achterop een stilstaande brandweerauto. De inzittenden raakten hierbij gewond. De politie laat weten dat de bestuurder van de auto de rode kruizen mogelijk niet heeft gezien.

"De agenten werden bijna van hun sokken gereden", laat een Tilburgse agent zondagochtend weten. "Zij moesten opzij springen terwijl alles afgeblokt was. Ongelofelijk, let daar nou eens op! En als je moe bent: niet rijden!"

Omleiding

Vanwege de wegafsluiting kreeg het verkeer richting Breda tot het middaguur het advies de borden Den Bosch/Waalwijk te volgen via de A65, de A2, de A59 en de A27.