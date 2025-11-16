Sinterklaas-vrijwilligers zorgen voor blije kinderen: 'Chemie is geweldig'

Voor veel kinderen was het een onrustige nacht. Dat had natuurlijk alles te maken met de spanning voor de komst van Sinterklaas. Zondagmiddag meert de goedheiligman aan in de Piushaven, waarmee het feest in Tilburg officieel van start gaat. Al in de vroege ochtend verzamelen de pieten van het oudste Sinterklaascomité van Nederland zich. "Hier doen we het voor."

Bij het Sinterklaascomité Sint in Tilburg komt alles samen tijdens de intocht van Sinterklaas. “Het is geweldig om alle kinderen zo gelukkig te zien”, zegt Wendy van de Noort, die al veertig jaar als vrijwilliger betrokken is. Ze begon op haar vijftiende als piet, maar vervulde in de loop der jaren vrijwel elke rol binnen het comité. “Ik heb bijvoorbeeld de kleding van de sint en de pieten verzorgd. Uiteindelijk belandde ik in het bestuur, waar ik het nog altijd ontzettend naar mijn zin heb."



En dat geldt volgens de ervaren vrijwilliger voor het hele team. “De chemie is hier geweldig; iedereen vult elkaar moeiteloos aan. Hele groepen zetten zich wekenlang vrijwillig in om kinderen een onvergetelijke Sinterklaastijd te bezorgen.” De keuze tussen Sinterklaas en kerst is voor haar dan ook snel gemaakt. “Kerst kan niet tippen aan ons kinderfeest", zegt ze lachend.

Tijdens haar bestuursperiode hield Van de Noort zich ook bezig met de goede doelen van het comité. Want het Sinterklaascomité organiseert niet alleen de intocht, maar zet zich al 125 jaar in voor kwetsbare Tilburgers. “We geven cadeaus aan kinderen uit gezinnen met een krappe beurs, organiseren speciale Sinterklaasfeesten en bezorgen mandjes met een persoonlijk gedicht bij sociaal geïsoleerde ouderen, soms in combinatie met een gezellige ouderenmiddag.”



Juist die inzet voor kwetsbare Tilburgers maakt het comité voor haar zo bijzonder. “Dat motiveert me om elk jaar weer alles te geven. Piet spelen heb je na een paar jaar wel gezien, maar weten dat je ervoor zorgt dat Sinterklaas bij ieder kind kan langskomen, dat geeft écht een warm gevoel.”

“Het is zo leuk om al die blije gezichten te zien."