Man beroofd van duizenden euro's bij koopafspraak auto

Een man is zaterdagavond beroofd van duizenden euro's tijdens een koopafspraak voor een auto op een parkeerplaats langs de A16 bij Hazeldonk. De politie heeft twee mannen aangehouden. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.

Het slachtoffer zou door de dieven bedreigd zijn met een vuurwapen. Er werd een band van zijn voertuig lek gestoken en hij werd door hen geslagen. Ook zou er pepperspray zijn gebruikt. Modderig kenteken

Op basis van hun signalement ging de politie op zoek naar de daders. Agenten konden de omschrijving koppelen aan een auto die eerder op de avond was gecontroleerd. Die was opgevallen vanwege een met modder besmeurd kenteken.