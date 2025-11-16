Man beroofd van duizenden euro's bij koopafspraak auto
Het slachtoffer zou door de dieven bedreigd zijn met een vuurwapen. Er werd een band van zijn voertuig lek gestoken en hij werd door hen geslagen. Ook zou er pepperspray zijn gebruikt.
Modderig kenteken
Op basis van hun signalement ging de politie op zoek naar de daders. Agenten konden de omschrijving koppelen aan een auto die eerder op de avond was gecontroleerd. Die was opgevallen vanwege een met modder besmeurd kenteken.
Hoewel het gedrag van de inzittenden de agenten argwanend maakte, was er toen nog geen directe aanleiding om actie te ondernemen.
Na de melding van de beroving lukte het de politie binnen een kwartier om de auto te vinden en de bestuurder te laten stoppen. De inzittenden vluchtten vervolgens de bosjes in, maar na een korte achtervolging konden zij alsnog worden aangehouden.
Geen wapen
Bij hun aanhouding werd geen wapen gevonden. Wel vonden de agenten een aanzienlijk geldbedrag.
De aangehouden verdachten zijn een 40-jarige en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek.