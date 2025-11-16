Navigatie overslaan

Man beroofd van duizenden euro's bij koopafspraak auto

Vandaag om 13:35 • Aangepast vandaag om 13:54
Foto: Karin Kamp
Foto: Karin Kamp
nl
Een man is zaterdagavond beroofd van duizenden euro's tijdens een koopafspraak voor een auto op een parkeerplaats langs de A16 bij Hazeldonk. De politie heeft twee mannen aangehouden. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer zou door de dieven bedreigd zijn met een vuurwapen. Er werd een band van zijn voertuig lek gestoken en hij werd door hen geslagen. Ook zou er pepperspray zijn gebruikt.

Modderig kenteken
Op basis van hun signalement ging de politie op zoek naar de daders. Agenten konden de omschrijving koppelen aan een auto die eerder op de avond was gecontroleerd. Die was opgevallen vanwege een met modder besmeurd kenteken.

Hoewel het gedrag van de inzittenden de agenten argwanend maakte, was er toen nog geen directe aanleiding om actie te ondernemen.

Na de melding van de beroving lukte het de politie binnen een kwartier om de auto te vinden en de bestuurder te laten stoppen. De inzittenden vluchtten vervolgens de bosjes in, maar na een korte achtervolging konden zij alsnog worden aangehouden.

Geen wapen
Bij hun aanhouding werd geen wapen gevonden. Wel vonden de agenten een aanzienlijk geldbedrag.

De aangehouden verdachten zijn een 40-jarige en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!