23 arrestaties rond duel Willem II, allemaal Belgen die voor Emmen kwamen

Rond de wedstrijd Willem II – FC Emmen heeft de politie zaterdag 23 vermoedelijke hooligans opgepakt. Het gaat vooral om jonge mannen uit het Belgische Beveren, bevriend met supporters van FC Emmen. Ze vielen op door hun auto’s en kleding op het parkeerterrein bij het stadion.

Stewards en beveiligers besloten de groep aan te spreken. Toen zij wat vragen stelden, trokken enkele mannen mutsen en capuchons over hun hoofd en begonnen te roepen. Volgens de politie leek dit sterk op eerdere situaties waarbij soortgelijke groepen voor ongeregeldheden zorgden. Daarom werd de toegang tot het stadion geweigerd.

ME sluit groep in

Om te voorkomen dat de situatie zou escaleren, werd de groep op het parkeerterrein ingesloten door de politie, met ondersteuning van de Mobiele Eenheid. Daarna werden 23 Belgen aangehouden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zij zouden zich onnodig hebben opgedrongen of met uitdagend gedrag een risico op wanordelijkheden hebben veroorzaakt.

Alle verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. Na het afleggen van een verklaring en het betalen van een boete mochten ze weer naar huis, ruim nadat de wedstrijd was afgelopen.