Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2

Gisteren om 07:29 • Aangepast gisteren om 08:14
Foto: Instagram politie Den Bosch.
Meerdere automobilisten hebben zondagnacht de rode kruizen genegeerd boven de A2 bij Den Bosch. Daar werd een deel van de weg afgesloten nadat een auto, op een punt waar de weg zich splitst, op de vangrail botste.
Peter de Bekker

Bij dit ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De automobilisten die zich niets aantrokken van de rode kruizen kunnen binnenkort een proces-verbaal in de bus verwachten.

