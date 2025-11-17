Eerste nachtvorst van dit seizoen gemeten, hier werd het 't koudst

De temperatuur dook zondagnacht voor het eerst dit seizoen onder nul in onze provincie. Bij alle weerstations in onze provincie werd vorst gemeten. Het koudst werd het in Volkel, daar kwam de temperatuur uit op -1,0 graden.

Daarmee was het kouder dan verwacht. "Volgens de weermodellen zou het net bóven het vriespunt blijven", vertelde weerman Berend van Straaten van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. Gemiddeld hebben we al op 28 september al de eerste grondvorst na de zomer. Dat we dit nu pas half november hebben, is dus bijzonder. Het vorige record van laatste vorst aan de grond was in 2014. Toen daalde de temperatuur pas 5 november tot onder het vriespunt. Toen werd het -0,5 graden in Eindhoven.

"Opeens een heel ander weertype."

Tot vorige week was het nog opvallend warm voor de tijd van het jaar, maar daar komt nu een eind aan. "We hebben opeens te maken met een heel ander weertype", legde Van Straaten uit op de radio. "De temperatuur neemt deze week een fikse duik. Met name in de tweede helft van de week wordt het aanzienlijk kouder. Het wordt even wennen." Deze maandag wordt volgens de weerman een frisse wisselvallige dag. "Gedurende heel de dag worden flink wat buien aangevoerd. Tussen die buien door komen echter ook wat droge momenten voor, met zo nu en dan ook zonnige perioden. 's Middags wordt het 8, lokaal 9 graden bij een matige wind."

"Winterse neerslag in de vorm van hagel of natte sneeuw is mogelijk."