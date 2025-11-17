Bestuurder zwaargewond bij botsing: ravage op de weg

Een bestuurder van een auto is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een eenzijdige botsing op de Weg naar Bakel bij Helmond. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De weg ligt bezaaid met brokstukken. De wagen raakte eerst een boom, vloog over een vluchtheuvel en reed vervolgens een lantaarnpaal om.

De Weg naar Bakel is in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek. Veel hulpdiensten

Op de melding kwamen veel hulpdiensten af. De traumahelikopter landde in een weiland vlak bij het ongeluk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.