Navigatie overslaan
VIDEO

Bestuurder zwaargewond bij botsing: ravage op de weg

Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 14:16
nl
Een bestuurder van een auto is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een eenzijdige botsing op de Weg naar Bakel bij Helmond. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De weg ligt bezaaid met brokstukken. De wagen raakte eerst een boom, vloog over een vluchtheuvel en reed vervolgens een lantaarnpaal om.

De Weg naar Bakel is in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek.

Veel hulpdiensten
Op de melding kwamen veel hulpdiensten af. De traumahelikopter landde in een weiland vlak bij het ongeluk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!