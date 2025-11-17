Oosterhouter (33) woedend na weigering vrijlating door rechtbank

Adil A. uit Oosterhout, een van de vier verdachten van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, werd maandag woedend in de Haagse rechtbank. De 33-jarige A. wilde graag vrijgelaten worden, maar daar waren de rechters het niet mee eens. “Bullshit”, reageerde hij op die beslissing. Toen de voorzitter hem vroeg zijn mond te houden, beet A. van zich af: “Hou zelf je mond.” Hij werd daarop afgevoerd naar het cellenblok in het gerechtsgebouw.

A. wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van de aanslag aan de Tarwekamp, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren drie mannen direct bij de explosie betrokken. Zij worden verdacht van moord of doodslag op zes slachtoffers.

Niet ter plekke

Voor A. ligt de aanklacht iets lichter, omdat hij niet ter plekke was toen de aanslag op 7 december werd gepleegd, maar wél zou hebben geholpen bij de voorbereidingen. De advocaat van A. vroeg om zijn vrijlating, maar dat verzoek werd afgewezen. Geen van de andere drie verdachten probeerde vrij te komen.

Het was niet de eerste keer dat A. uit zijn slof schoot in de rechtbank. In mei diende hij ook een verzoek in tot schorsing van zijn voorarrest, dat werd afgewezen. Toen reageerde hij eveneens boos op de officieren van justitie en op de media. Volgens zijn advocaat wordt hij beschuldigd van een grotere rol dan hij in werkelijkheid zou hebben gehad.

Voorbereidingen voor de aanslag

Volgens het OM was de 33-jarige Moshtag B. uit Roosendaal de opdrachtgever. Hij zou zijn plaatsgenoten Mourad B. (29) en Ilyas B. (24) hebben gevraagd een aanslag te plegen op de winkel van zijn ex-vriendin. Dat deed hij uit wraak, omdat zij volgens hem was vreemdgegaan.

De verdachten verzamelden zich volgens het OM op 1 december op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Oosterhout. Daar wachtten ze op A., maar surveillerende agenten ontdekten hun busje vol jerrycans en Cobra’s en arresteerden hen. Na vrijlating probeerden ze het op 7 december opnieuw, met de verwoestende explosie tot gevolg.