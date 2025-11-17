Verdachte van aanrijden agenten op de A2 overgeleverd aan Nederland

De 41-jarige man die vorige week in het Belgische Turnhout werd opgepakt omdat hij verdacht wordt van het aanrijden van twee politieagenten op de A2, wordt deze week aan Nederland overgeleverd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant maandag.

De verwachting is dat hij woensdag naar Nederland komt. Hij zal dan vrijdag of na het weekend worden voorgeleid, zegt een woordvoerder van het OM. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, het stelen van een voertuig, het veroorzaken van een ongeval met letsel en het doorrijden na een aanrijding.

Op woensdagavond 29 oktober achtervolgde de politie iets na zeven uur op de A2 bij Eindhoven een gestolen auto. De bestuurder ramde daarna bij een aanrijding twee politieauto's en twee politiemotoren. De twee motoragenten raakten zwaargewond. Na het ongeval bleef de bestuurder voortvluchtig.

De gestolen auto werd op 30 oktober gevonden in Best. En op 13 november werd de man in België opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.