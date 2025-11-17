Etten-Leur boos op Breda: ‘Voer pilot spitsafsluiting niet zomaar uit’

De gemeenteraad van Etten-Leur is boos op de gemeente Breda over de manier waarop de geplande spitsafsluiting in Prinsenbeek wordt voorbereid. In een scherpe brief aan het college en de gemeenteraad van Breda maakt Etten-Leur duidelijk dat zo’n ingrijpende maatregel niet zomaar kan worden ingevoerd.

Volgens de raad van Etten-Leur is er nog geen officieel besluit genomen, terwijl er wel al verkeersborden staan die wijzen op de komende afsluiting. Daardoor krijgen inwoners en ondernemers de indruk dat alles al vaststaat, terwijl dat niet zo is. Dat meldt ZuidWest TV. Etten-Leur vindt dat Breda zich niet houdt aan haar eigen afspraken. Bij grote verkeersmaatregelen moet er een zorgvuldige voorbereiding zijn, duidelijke communicatie en regionale afstemming. Ook moeten alle ingediende zienswijzen worden beantwoord.