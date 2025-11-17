Etten-Leur boos op Breda: ‘Voer pilot spitsafsluiting niet zomaar uit’
Volgens de raad van Etten-Leur is er nog geen officieel besluit genomen, terwijl er wel al verkeersborden staan die wijzen op de komende afsluiting. Daardoor krijgen inwoners en ondernemers de indruk dat alles al vaststaat, terwijl dat niet zo is. Dat meldt ZuidWest TV.
Etten-Leur vindt dat Breda zich niet houdt aan haar eigen afspraken. Bij grote verkeersmaatregelen moet er een zorgvuldige voorbereiding zijn, duidelijke communicatie en regionale afstemming. Ook moeten alle ingediende zienswijzen worden beantwoord.
Besluitvorming omgedraaid
Maar volgens Etten-Leur is dat niet gebeurd. De zienswijze van de gemeente is nog altijd niet beantwoord, terwijl de afsluiting grote gevolgen heeft voor het verkeer uit Etten-Leur.
Onlangs werd een regionaal onderzoek afgerond naar de effecten van de spitsafsluiting. Dat rapport ligt er nu, maar de resultaten zijn niet besproken, niet verwerkt in beleid en ook nog niet gedeeld met inwoners.
Volgens de raad van Etten-Leur wordt de volgorde hiermee volledig omgedraaid: eerst onderzoek, dan besluitvorming en communicatie, en pas daarna uitvoering.
Juridische stappen in beeld
Etten-Leur vraagt Breda dringend om de pilot niet te starten voordat alles netjes is afgehandeld. Gebeurt dat toch, dan overweegt de gemeenteraad van Etten-Leur juridische stappen om de belangen van inwoners en ondernemers te beschermen.