Carnavalswagen krijgt nieuw leven in kerststal Sint-Jan: ‘Dit is uniek’

Dé blikvanger van de kerststal in Den Bosch dit jaar is een 13 meter hoge miniatuur van de Sint-Jan. Zo’n imposante entree is op zichzelf al bijzonder, maar extra speciaal is dat het onderdeel is van een carnavalswagen. Voor het eerst worden onderdelen van zo’n wagen in de kerststal verwerkt, waardoor de link met Oeteldonk zichtbaar is. En dat is geen toeval.

“We bouwen ieder jaar een compleet nieuwe kerststal, maar onderdelen van een carnavalswagen hergebruiken hebben we nog nooit gedaan,” zegt Jack Kradolfer, die al jaren helpt bij het ontwerp en de opbouw van de Bossche kerststal. De vrijwilligers werken al weken in de kerk aan zagen, verven en sjouwen. “Het kerstverhaal verandert natuurlijk nooit, maar om het leuk te houden voor bezoekers laten we elk jaar wat anders zien”, vertelt Jack. “Dat maakt het voor ons een uitdaging om iets nieuws te bedenken.” Plebaan Vincent Blom kwam al snel met een bijzonder idee. “Voordat carnavalswagens in de optocht meerijden, wordt de plebaan gevraagd ze in te zegenen”, legt Ad van der Krabben (78) uit. Hij is lid van De Krabkes en deed dit jaar voor de 33ste keer mee aan de optocht. “Toen hij onze wagen zag, zei hij: dit móét in de kerststal. Als de plebaan dat zegt, is dat natuurlijk een grote eer.”

"Ik wil dat bezoekers meteen hun ogen uitkijken."

Normaal wordt zo’n wagen na carnaval snel afgebroken, maar dit jaar ging het anders. “Ik vind het elk jaar lastig om een wagen af te breken waar je maanden aan hebt gewerkt”, zegt Ad, die voor de gelegenheid zijn boerenkiel aantrekt. “Voorzichtig afbreken is soms nog moeilijker dan slopen.”

Ad bezoekt als Bosschenaar, net als ruim 80.000 anderen, elk jaar de kerststal. “Dat ons werk nu in de Sint-Jan te zien is, maak je maar één keer mee. Dat vind ik bijzonder.”

De carnavalswagen van de Krabkes (privéfoto).

De blikvanger komt van de carnavalswagen van De Krabkes: een 13 meter hoge Sint-Janstoren. “Ik ben een Bosschenaar, dus ik durf te zeggen dat we de mooiste kerk van West-Europa hebben”, lacht Jack. “Daarom wilde ik de toren van De Krabkes gebruiken als binnenkomer. Ik wil bezoekers verrassen zodra ze binnenkomen.” Het thema van de stal wordt jaarlijks door de plebaan bepaald. Vier vrijwilligers, waaronder Jack, vertalen dat naar het ontwerp. “Mensen die meebouwen zeggen altijd dat het best wat minder groot mag. Dat is dit jaar weer niet gelukt,” grinnikt Jack.

"Carnaval past hartstikke goed bij het thema van de kerststal."

Aan de toren wapperen vier rood-wit-gele Oeteldonkse vlaggen. Dat is geen toeval. “Oeteldonk bestaat dit jaar 143 jaar, oftewel 11x11+11+11. Carnaval past uitstekend bij het thema van de kerststal,” zegt Ad. Het thema, gekozen door de plebaan, is ditmaal ‘Vreugde in Overvloed’. De verwijzing naar Oeteldonk is duidelijk in de Bossche Diezebrug, die eerder dit jaar nog figureerde in de optocht. Op de brug staat het jaartal 1882, het oprichtingsjaar van de Oeteldonksche Club. “Mensen genieten ervan als zulke grapjes worden verwerkt in het Bijbelse verhaal”, zegt Jack.

De Diezebrug, die eerder nog dit jaar door de straten van Oeteldonk reed, staat in de kerststal (foto: Megan Hanegraaf).