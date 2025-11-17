Navigatie overslaan

Hond voorkomt beroving van baasje bij pinautomaat

Vandaag om 17:30 • Aangepast vandaag om 18:46
De man bedreigt het slachtoffer dat zijn hond uit de auto laat (foto: Bureau Brabant).
De man bedreigt het slachtoffer dat zijn hond uit de auto laat (foto: Bureau Brabant).
nl
Een witte herder heeft aan het begin van de avond op 8 juli een man weggejaagd die zijn baasje probeerde te beroven bij de Geldmaat aan de Oudlandsestraat in Steenbergen. Het slachtoffer wilde nog even pinnen, toen plotseling een man met een mes op hem af kwam. De beelden van de poging tot beroving zijn maandag te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Het mes van de overvaller was omwikkeld met een Jumbo-tas en tape. “Cash, cash, cash”, riep hij, terwijl hij met het mes dichterbij kwam. “Ik dacht eerst dat het een pistool was,” blikt het slachtoffer terug. “Toen ik beter keek, zag ik dat het een mes was.”

Er ontstond een korte worsteling, waarna de verdachte naar de automaat keek om te zien of er geld uit kwam. Het slachtoffer rende snel naar zijn auto en opende de deur, waar zijn witte herder in zat. De hond rende blaffend op de verdachte af, waarop deze zonder buit vluchtte.

Schrik blijft groot
Vier maanden later zit de schrik er nog altijd goed in bij het slachtoffer. “Ik observeer nu eerst wat er om me heen gebeurt. Laatst ging ik weer pinnen; dan kijk ik altijd of er iets verdachts in de buurt is.”

De verdachte droeg een zwarte jas, zwarte pet, lichte of crèmekleurige joggingbroek, witte sportschoenen en een zonnebril. Hij had een slank tot normaal postuur en bedekte zijn gezicht.

De hond rent achter de berover aan (foto: Bureau Brabant).
De hond rent achter de berover aan (foto: Bureau Brabant).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!