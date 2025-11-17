Witte herder jaagt overvaller weg bij geldautomaat

Een witte herder heeft aan het begin van de avond op 8 juli een man weggejaagd die zijn baasje probeerde te beroven bij de Geldmaat aan de Oudlandsestraat in Steenbergen. Het slachtoffer wilde nog even pinnen, toen plotseling een man met een mes op hem af kwam. De beelden van de poging tot beroving zijn maandag te zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het mes van de overvaller was omwikkeld met een Jumbo-tas en tape. “Cash, cash, cash”, riep hij, terwijl hij met het mes dichterbij kwam. “Ik dacht eerst dat het een pistool was,” blikt het slachtoffer terug. “Toen ik beter keek, zag ik dat het een mes was.”

Er ontstond een korte worsteling, waarna de verdachte naar de automaat keek om te zien of er geld uit kwam. Het slachtoffer rende snel naar zijn auto en opende de deur, waar zijn witte herder in zat. De hond rende blaffend op de verdachte af, waarop deze zonder buit vluchtte.

Schrik blijft groot

Vier maanden later zit de schrik er nog altijd goed in bij het slachtoffer. “Ik observeer nu eerst wat er om me heen gebeurt. Laatst ging ik weer pinnen; dan kijk ik altijd of er iets verdachts in de buurt is.”

De verdachte droeg een zwarte jas, zwarte pet, lichte of crèmekleurige joggingbroek, witte sportschoenen en een zonnebril. Hij had een slank tot normaal postuur en bedekte zijn gezicht.