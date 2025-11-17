Shorttracker Kos mist World Tours door rugblessure

Shorttracker Kos is niet inzetbaar tijdens het derde World Tour-weekend van het seizoen vanwege een rugblessure. Kos was al aangekomen in Gdansk, maar vliegt dinsdag terug naar Nederland voor verder onderzoek.

“Ik vind de situatie een beetje eng nu de pijn erger is geworden, terwijl we de afgelopen weken met man en macht hebben gewerkt om het probleem te verhelpen,” zegt Kos tegen de NOS.

Voorloper van hernia?

Kos kampt met een zogeheten 'bulging disc', wat kan wijzen op een voorloper van een hernia. “Al hoeft dat niet heel ernstig te zijn, want ik ben direct onder behandeling gekomen van de fysio en dat leek de juiste aanpak.”

De pijn verzachtte en Kos was klaar voor de volgende wedstrijden. Maar na een valpartij tijdens een training in Thialf anderhalve week geleden, kwamen er nieuwe klachten. “Waarschijnlijk moet er nu een nieuwe MRI-scan worden gemaakt.”