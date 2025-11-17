Man meldt zich bij politie na mishandeling van twee meisjes

De jongeman die in augustus twee tienermeisjes heeft mishandeld in Zeilberg, Deurne, heeft zich bij de politie gemeld. Dat laat de politie maandag weten. Vorige week deed de politie nog een oproep aan de verdachte om zich zelf te melden. Hij kreeg hiervoor een week de tijd. Als hij zich niet zou melden, zou er een foto van zijn gezicht gedeeld worden. Dat is nu niet meer nodig.

De jongeman ontmoette de twee meisjes afgelopen augustus in een café aan de Blasiusweg. Daar was hij handtastelijk tegenover een van de slachtoffers, waarna zij duidelijk aangaf dit niet fijn te vinden en bij hem weg liep.

Later op de avond kwamen de meisjes hem buiten opnieuw tegen. Ook toen werd hij handtastelijk. Een van de meisjes werd aangerand en belandde samen met de verdachte op de grond.

Trappen en slaan

Toen de slachtoffers zich samen verzetten, begon de man te trappen en te slaan. Toen omstanders naderden, pakte hij zijn fiets en ging er vandoor. Dat bleek niet voor lang, want nog geen vijf minuten later kwam hij weer teruggefietst naar de meisjes.

De slachtoffers vroegen hem direct om weg te gaan, terwijl omstanders de politie belden en de verdachte filmden. Hierdoor besloot de jongeman uiteindelijk om echt weg te gaan.