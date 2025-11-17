Antwoorden op jullie vragen over het verdwijnen van Moerdijk

Een historisch besluit met enorme gevolgen. Zo werd het besluit om Moerdijk te laten verdwijnen ten behoeve van de industrie treffend omschreven. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen. Bijvoorbeeld: waar moeten de ruim 1100 bewoners naartoe? Wat gebeurt er met hun huizen Maar ook: kun jij zomaar worden uitgekocht? En wat kun je doen als de overheid die plannen heeft?

Presentator Sven de Laet gaat in gesprek met hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans van de Radboud Universiteit en Omroep Brabant-onderzoeksjournalist Wim Heesterbeek. Kijk hieronder de Q&A terug, waarin we antwoord geven op jouw vragen over het verdwijnen van Moerdijk: