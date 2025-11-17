Grote overheidscampagne en katten beschoten: dit gebeurde er vandaag

Van een grote overheidscampagne voor noodsituaties tot katten die worden beschoten met een kruisboog. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

De overheid lanceert vandaag een grootschalige campagne 'Denk vooruit' om Nederlanders voor te bereiden op noodsituaties zoals stroomstoringen. Via tv, radio, social media en openbare ruimtes wordt de boodschap 'Nederland valt uit' verspreid. De campagne richt zich op het maken van een noodplan, het aanleggen van een noodpakket en het belang van communicatie via de radio. Hier lees je meer over de campagne:

Lees ook Gigantische campagne moet Nederlanders voorbereiden op noodsituaties

Voor het eerst dit seizoen is er nachtvorst gemeten in Brabant, met de laagste temperatuur in Volkel (-1,0 graden). Dit is opvallend laat vergeleken met het gemiddelde van 28 september. Later deze week wordt het nog kouder met mogelijk winterse neerslag. Hier lees je de weersverwachting:

In Eindhoven zijn binnen een week twee katten beschoten met een kruisboog aan de Metiuslaan. Beide katten, Rudy en Knorretje, overleefden de aanvallen maar moesten wel behandeld worden. Bewoners zijn geschokt en vrezen voor de veiligheid van andere huisdieren. Lees hier het hele verhaal:

Na de brand in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg kunnen bewoners van negen appartementen maandagavond terugkeren. Zeven appartementen blijven nog 1-2 weken onbewoonbaar vanwege een verbrande meterkast. Hier lees je hun verhaal:

Lees ook Na brand in De Leyhoeve blijven zeven appartementen voorlopig onbewoonbaar

Een 23-jarige man uit Helmond moet 20 maanden de cel in voor het opblazen van een Mercedes. De dader had ruzie om 5000 euro en liet een dreigbrief achter bij de vernielde auto. Lees hier het vonnis: