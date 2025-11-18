Ziekenhuis plat door netwerkstoring, alle operaties en afspraken geschrapt

Ziekenhuis Máxima MC, met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven, kampt dinsdag met een netwerkstoring. Operaties, andere afspraken en behandelingen in het ziekenhuis gaan daarom niet door. Ook de spoedeisende hulp is dicht. De situatie lijkt langzaam beter te worden, meldt een woordvoerder om elf uur.

"Sommige systemen werken, andere niet", meldt een woordvoerder. Hoeveel patiënten precies geraakt worden door de storing, kon ze nog niet zeggen. De zorg in het ziekenhuis voor huidige patiënten gaat verder zoals normaal. Telefonische afspraken en webconsulten gaan niet door.

Volgens het ziekenhuis gaat het niet om een hack. "Het is echt een technisch probleem", zegt de woordvoerder. Het ziekenhuis kan bijvoorbeeld niet in de elektronische patiëntendossiers. De getroffen patiënten worden persoonlijk gebeld, meldt het ziekenhuis op de website.

Niet iedereen op de hoogte

Sommige patiënten blijken dinsdagochtend toch nog niet op de hoogte van de storing. Zij zijn naar het ziekenhuis gekomen voor hun afspraak, maar kunnen niet worden geholpen. "Ik ben wel gebeld, maar toen zat ik in de auto en kon ik niet opnemen", zegt een van hen tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

Een andere man: "Het gaat bij ons gewoon door. Ik kom niet voor niets van zo ver om mezelf te laten wegsturen. Daar heb ik vanochtend al voor gebeld." Een vrouw op een scootmobiel zegt niet gebeld te zijn. "Ik was er altijd al bang voor met die computers. Ik ga wel naar binnen om een broodje te eten, want ik heb het koud. Positief bekijken, toch?", besluit ze.

Precieze oorzaak

Wat er precies aan de hand is, laat het ziekenhuis in het midden. Het Máxima MC kampte maandagavond al met een telefoonstoring. De problemen begonnen door een nog onbekende oorzaak. Dinsdag heeft het ziekenhuis het over een netwerkstoring.