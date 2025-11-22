Pas op, de muizen komen weer: zo houd je ze buiten zonder gif

De blaadjes vallen van de bomen, de temperaturen dalen en dat betekent één ding: muizen zoeken massaal onze warme huizen op. Ook de Tilburgse Juul (26) kampt met knaagdiertjes die haar vertrouwde huis binnendringen: ‘’Ze komen ieder jaar in deze periode terug.’’ Haar ervaring staat niet op zichzelf, zegt oud-boswachter Frans Kapteijns. Hij legt uit dat de herfst dé periode is waarin muizen warmere plekken opzoeken en dat is -spijtig voor de bewoners- van een huis.

“Open voedselverpakkingen, brood dat blijft liggen of afval in een open bak, dat ruiken muizen meteen’’, legt Kapteijns uit. Maar ook rommelige hoekjes met jute zakken, karton of dekens zijn aantrekkelijk. Daar maken ze een warm nestje van. ‘’Laat je zulke dingen slingeren, dan nodig je ze eigenlijk uit.”

Volgens Kapteijns is het gedrag van de muizen in deze periode goed te verklaren. ‘’Het wordt kouder buiten en er is minder voedsel te vinden. Dan gaan muizen op zoek naar warmte en eten, en dat ruiken ze bij mensen thuis.’’ Een minuscuul kiertje is al voldoende: ‘’Een halve centimeter is genoeg voor een muis om binnen te komen.’’

Stress, walging en constante alertheid

Bij Juul was het vorig jaar wel heel extreem. In haar studentenhuis hing een doordringende geur die zij maar niet kon thuisbrengen. ‘’Het was misselijkmakend, ik had nog nooit zoiets geroken’’, vertelt ze. De boosdoener bleek een dode muis in de achterwand van haar koelkast. ‘’Ik kan de geur nog steeds zó terughalen.’’ Nu is het opnieuw raak en is ze ten einde raad.

Het gevoel dat Juul beschrijft, past precies bij wat veel Brabanders ervaren. Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat muizen vooral stress, walging en een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Juul herkent dat direct. “Als je ze eenmaal hebt gezien, ben je altijd alert. Elk geluidje klinkt verdacht. Het idee dat ze weer kunnen terugkomen, dat doet iets met je.”

Grijp niet naar gif

Veel mensen gebruiken in zo’n situatie gif, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Maar liefst 42 procent van de Nederlanders doet dat bij muizenoverlast, terwijl het gebruik ervan verboden is. Boswachter Kapteijns waarschuwt dat het gif de biodiversiteit verstoort. “Niet alleen muizen sterven eraan, maar ook kevers, rupsen en roofdieren zoals vogels die de muizen eten. Bovendien gaan muizen niet meteen dood. Ze slepen het gif nog een tijdje door je huis. Zo kan er binnen no time gif op jouw eigen broodplank liggen. Het lijkt misschien een snelle oplossing, maar je schaadt vooral jezelf en de natuur.”

Zo houd je muizen duurzaam buiten

Volgens Kapteijns draait het vooral om preventie: “Muizen moeten niks kunnen ruiken,” zegt hij. ‘’Sluit voedsel goed af en ruim je rommel op. Laat geen jute zakken of grote kartonstapels liggen. Controleer garagedeuren, schuren en zolderraampjes. Dicht openingen af met stopverf. Zorg dat het afgesloten is, maar laat het wel ventileren.”

Zijn de muizen al binnen? Dan raadt hij milieuvriendelijke vangkastjes aan om ze levend te vangen en buiten vrij te laten. “Klemmen zijn niet mijn favoriet, maar altijd beter dan gif,” zegt Kapteijns. Zo verwijder je de dieren in ieder geval veilig en voorkom je dat chemicaliën schade aan de natuur of in je huis veroorzaken.