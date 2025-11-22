Verdronken, vernietigd, keer op keer herrezen, maar nu lijkt het echt klaar

Het is een gevleugelde uitdrukking: kom jij van onder of boven de Moerdijk? Deze oeververbinding tussen Brabant en Holland vormt ook de grens (letterlijk en figuurlijk) tussen het zuiden en de rest van ons land. Het dorp waaraan de brug zijn naam dankt, kent een geschiedenis die rijk is aan rampspoed. Keer op keer weten de inwoners hun huizen te herbouwen, maar nu lijkt er geen ontkomen aan het definitieve einde.

De eerste huizen aan de Brabantse kant van het Hollands Diep, dan slechts een smalle kreek, schijnen er al rond 967 gestaan te hebben. Het plaatsje heet dan nog geen Moerdijk, maar Sprangblok. Het loopt regelmatig onder. Dat komt ook door het afgraven van de veengronden die worden omgezet in turf, dat wordt gebruikt als brandstof voor de kachels.

Nadeel is dat het water steeds meer vrij baan krijgt. De naam van het dorp heeft daar ook alles mee te maken. Een stuk veengrond wordt ook wel moer genoemd en die werd omringd door een dijk om er te kunnen graven. En ziedaar: Moerdijk.

De echte ramp moet dan nog komen: de Sint Elisabethsvloed van 1421. Dan overspoelen grote delen van Brabant en Zuid-Holland en ook Moerdijk ontkomt niet aan deze catastrofe. Moerdijk verandert in een eiland dat in de loop van de eeuwen langzaam weer vaste grond wordt door het inpolderen van omliggende gebieden. De visserij floreert.

Via een veer over het Hollands Diep bij het dorp worden mensen overgezet tussen Brabant en Holland. Het strategische belang van Moerdijk groeit na de aanleg van de spoorbrug in 1872, in 1936 volgt de verkeersbrug. De verbeterde verbindingen kunnen op applaus rekenen, maar ook kennen ze een keerzijde. En die dient zich al snel aan.