Slimme ondernemers spelen in op overheidscampagne 'Denk vooruit'

De metershoge posters van de landelijke overheidscampagne 'Denk Vooruit' hangen sinds deze week overal in Brabant. Nederlanders moeten voorbereid zijn op noodsituaties, zoals urenlang zonder stroom, water of internet. Terwijl de overheid waarschuwt, zien steeds meer ondernemers kansen. Zo ook Dennis Nouwens (53) uit Breda, die eerder dit jaar de Kraftor ontwikkelde: een noodstroomaggregaat dat via de meterkast een hele woning of winkel draaiend houdt wanneer de stroom uitvalt.

"Het idee ontstond toen we thuis een stroomstoring hadden", vertelt Nouwens. "Je merkt dan pas hoe afhankelijk je bent. Geen licht, geen warm water, geen werkende garagedeur en geen koude koelkast. Toen dacht ik: dit moet slimmer kunnen." Met een vriend die elektrotechnicus is, ontwikkelde hij een compacte generator met speciale aansluiting voor in de meterkast. "Een standaard aggregaat kun je bij de bouwmarkt kopen, maar dan zit je alsnog met verlengsnoeren en losse stekkerblokken door het hele huis. Ons apparaat sluit je aan op de meterkast en alles blijft gewoon normaal werken. Zolang je benzine hebt, heb je stroom."

"Mensen realiseren zich pas hoe kwetsbaar ze zijn als de stekker eruit gaat."

"Maar het blijft een noodvoorziening", vervolgt Nouwens. "Grote stroomverbruikers zoals airco’s, warmtepompen en inductiekookplaten doen het niet. Voor huishoudens betekent het vooral rust, want de koelkast blijft draaien, je hebt licht, je kunt je telefoon opladen en de cv-installatie blijft gewoon werken."

En voor winkeliers is het volgens hem nóg belangrijker. "Zonder stroom kun je de deur sluiten: geen pin, geen kassa, geen verlichting, geen koelingen en geen alarm. Met dit apparaat kan de winkel gewoon open blijven. Voor een ondernemer kan dat duizenden euro’s verschil maken. Mensen realiseren zich pas hoe kwetsbaar ze zijn als de stekker eruit gaat." Dat de overheid juist nu de landelijke campagne 'Denk vooruit' uitrolt, noemt Dennis 'geen toeval, maar wel heel welkom'. "Angst verkoopt goed”, zegt hij eerlijk. "Maar het gaat verder dan dat. Mensen willen zekerheid, vooral nu het stroomnet zo vol zit. Voor ons ondernemers is er een hele nieuwe markt bijgekomen."

Tijn de Vries van Kees Breda (foto: Ronald Sträter).

Dat merken ze ook bij Kees Breda, al tachtig jaar een begrip op het gebied van luchtdrukwapens, outdoor- en survivalartikelen. Winkeleigenaar Tijn de Vries vertelt dat de vraag naar noodspullen al een tijdje explosief groeit. "Normaal verkocht ik dit soort zaken vooral in de zomer aan kampeerders", zegt hij. "Nu is dat het hele jaar door. Branders en gasflessen bijvoorbeeld verkopen wij 40 tot 50 procent meer dan normaal. Er is echt een nieuwe markt ontstaan." En daar is wildgroei. Tijn verkoopt bijvoorbeeld nadrukkelijk geen complete noodpakketten, maar alleen losse onderdelen. "Veel van die kant-en-klare pakketten zijn veel te duur én onnodig uitgebreid", legt hij uit. "Sommige mensen proberen er een slaatje uit te slaan. Cowboys, noem ik ze. De helft van wat erin zit, heb je thuis al: kaarsen, dekens, flessen water. Waarom zou je dan honderd euro betalen voor een doos vol spullen die je misschien nooit gebruikt?"

"Mensen lachen er soms om, maar kopen de spullen uiteindelijk toch."

In zijn winkel wijst hij op wat er wél nodig is: waterzuiveringstabletten, gasbrandertjes, zaklampen, powerbanks. "En die Kraftor is ook een goed idee. Die wil ik best verkopen. Je koopt wat je echt nodig hebt, niet meer. Dat zeg ik ook tegen klanten. Wij zijn geen Action waar je met tassen vol troep naar buiten loopt." Dat de overheidscampagne effect heeft, merken de ondernemers Tijn de Vries en Dennis Nouwens dagelijks. "Mensen zijn ermee bezig. Ze lachen er soms om, maar ze kopen de spullen uiteindelijk toch." "Niemand hoopt op een stroomstoring, maar als het gebeurt wil je voorbereid zijn. Natuurlijk verdienen wij er geld aan, maar als wij kunnen helpen, is dat mooi meegenomen."