Zet je schoen bij Omroep Brabant en maak kans op bijzondere cadeaus

Na het succes van vorig jaar kun je dit jaar opnieuw je schoen zetten bij Omroep Brabant. Op dinsdag 2 december mag je jouw schoen komen brengen. Een dag later kun je je goedgevulde schoen ophalen. Wie weet zit er dan een van de bijzondere cadeaus in die Sinterklaas klaar heeft liggen.

Op 2 december ben je welkom om tussen 07.00 en 19.00 uur je schoen te zetten in het pand van Omroep Brabant in Son. Het adres is Science Park Eindhoven 5550. Een dag later staat je schoen klaar om opgehaald te worden. Ophalen kan ook van 07.00 tot 19.00 uur. Wat als ik verder weg woon?

Om Brabanders tegemoet te komen die verder weg wonen, trekken sint en zijn pieten dit jaar de provincie in. Op vier andere locaties in de provincie kun je op 2 december ook je schoen bij ons inleveren. Let op: je moet een dag later je gevulde schoen ophalen bij ons pand in Son.

Dit zijn de locaties: 12.00 - 13.00 uur in Roosendaal: parkeerterrein woonboulevard Oostplein

14.00 - 15.00 uur in Breda: parkeerplaats Breepark

15.30 - 16.30 uur in Waalwijk: parkeerplaats De Gaard, naast het Willem van Oranje College

17.30 - 18.30 uur in Oss: carpoolplaats Vorstengrafdonk

Kleine en grote verrassingen

Sinterklaas heeft ons één garantie gegeven: alle schoenen worden goed gevuld. Naast snoepgoed wordt iedereen blij gemaakt met een cadeautje. Dat kan een Brabander paspoorthoesje zijn, of een sticker waar zelfs de pieten jaloers op zijn. Maar er zijn ook grote cadeaus. In de jutezakken vol cadeaus zitten namelijk ook noodradio's, kaartspellen, bluetoothspeakers, bordspellen, draadloze oortjes en zelfs Sony-koptelefoons. Toegang tot de Winter Efteling

Is dat alles? Nee! Tussen alle schoencadeautjes zit ook één luxe draadloze koptelefoon, een aantal tickets voor het Kerst Circus in Eindhoven én toegang tot de Winter Efteling voor het hele gezin.

Volop aandacht voor schoen zetten bij Omroep Brabant Het schoen zetten bij Omroep Brabant is op dinsdag 2 december te volgen op alle kanalen. Op de radio wordt ieder uur geschakeld met een verslaggever die mensen opvangt die hun schoen komen zetten. Wil je live meekijken? Zet dan Op de site en app verschijnen gedurende de dag verhalen in het kader van deze actie. Ook op de social media-kanalen en televisie is uiteraard aandacht voor het schoen zetten.