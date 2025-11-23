Jos en Annie verkopen hun molenwoning uit 1830: ‘Ooit was het een bouwval'

Een molen als woonhuis, dat zie je niet vaak. Toch wonen Jos en Annie sinds 1980 in molen De Goede Verwachting aan het Moleneind in Chaam. “Elke keer als ik van Bavel naar Annie in Chaam reed, kwam ik hier langs”, zegt Jos. “Ik zei toen al: als deze ooit te koop komt, dan wil ik hem hebben.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De molen stamt uit 1830 en heeft een bewogen geschiedenis. “Kort na de bouw is hij al eens afgebrand”, vertelt Jos. “Daarna werd de molen opnieuw opgebouwd, maar bij een storm in 1920 raakte hij zwaar beschadigd. De wieken en de kap werden verwijderd en dat is nooit meer hersteld.” Toen de molen in slechte staat te koop kwam, greep Jos zijn kans. “Ik heb hem op een openbare veiling gekocht. Er stond alleen nog een ronde romp met daaraan een oude schuur. We hebben muren gezet, een keuken gemaakt en zijn gewoon begonnen.”

Foto: GB Makelaars.

In de loop der jaren gaf Jos de molen zijn karakter terug. Hij haalde onderdelen uit een afgebroken molen in België en verwerkte die in het gebouw. “Zo kreeg de binnenkant weer iets van een echte molen”, zegt hij trots. “De kap hebben we helemaal opnieuw gemaakt.”

Wonen met uitzicht op het groen

De molenwoning groeide uit tot een volwaardig woonhuis met 452 vierkante meter woonoppervlak. De vraagprijs bedraagt 995.000 euro. Binnen valt vooral de enorme woonkamer van vijftien bij negen meter op, met een houten vloer en een weids uitzicht. “Je hebt hier de ruimte en de vrijheid. We horen alleen de vogels. Het is heerlijk rustig wonen.”

Foto: GB Makelaars.

Herkenningspunt

De molen ligt net buiten de dorpskern van Chaam, aan de rand van een stiltegebied. “In de omgeving wordt niet meer gebouwd. Je kunt van hieruit wandelen of fietsen naar Ulvenhout of Breda, zonder dat je het groen uit hoeft te komen.” Hoewel de molen al ruim een eeuw niet meer in gebruik is, vormt hij nog altijd een herkenningspunt in het landschap. “Wandelaars stoppen hier vaak even bij het bankje voor de molen. Het is een plek die mensen bijblijft.”

Foto: GB Makelaars.

Foto: GB Makelaars.

Afscheid met weemoed

Na meer dan veertig jaar nemen Jos en Annie afscheid van hun bijzondere huis. “Onze zoon woont nu nog boven, maar hij bouwt een eigen huis en gaat verhuizen. Als hij straks weg is, wordt het voor ons tweeën wel erg groot”, zegt Jos. “En Annie heeft lichte gezondheidsproblemen, dus het onderhoud wordt te zwaar.” Jos gunt het huis aan iemand die net zo verliefd wordt op de plek als hij destijds was. “Voor iemand die hier op jonge leeftijd komt wonen, is dit een plek om een leven lang van te genieten.”

Foto: GB Makelaars.