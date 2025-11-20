Bewoners ouderenflat niet voor het eerst in de kou, gaan nu demonstreren

Het lijkt ideaal: een ouderenflat waar je op je oude dag kunt genieten, maar voor de bewoners van de Odiliaflat in Uden is dat wel anders. Ze zitten in de kou, en dat is niet de eerste keer. "Er zijn blijkbaar al jaren problemen met de verwarming. Daar kom ik nu ook pas achter", vertelt bewoonster Nel Hanegraaf (81). Samen met andere bewoonsters is ze donderdag naar woningcorporatie Area gegaan om te protesteren. "Ik hoop dat de verwarming wordt gemaakt en dat we weer lekker warm kunnen zitten."

Nel woont nog maar een halfjaar in de flat en heeft het er hartstikke naar haar zin. "Alleen in de zomer is het hier 24 graden. Aan die hitte moest ik heel erg wennen en nu stikt het hier van de kou", legt ze uit. Naast haar staat een elektrisch kacheltje dat ze van de huismeester heeft gekregen. Ze probeert zich er warm mee te houden. "Mijn benen worden er warm van, maar het helpt maar een klein beetje. In ieder geval is het beter dan niks", concludeert ze. Maar gaat ze verder: "Het is niet normaal. Ik heb hier dinsdag met mijn jas aan gezeten, omdat ik het zo koud had. Het is afschuwelijk." Toen Nel introk, wist ze niet dat er al langer verwarmingsproblemen waren in de flat. "Daar kom ik nu ook pas achter, en dat maakt mij ook kwaad. Ik woon in een duur huis, dus daar mag ik ook wel iets voor terugverwachten, vind ik."

Protesteren bij woningcorporatie

Volgens de bewoonster is er al vaker geklaagd bij de woningcorporatie, maar opgelost zijn de problemen tot nu toe nog niet. Daarom ging Nel woensdag samen met haar buurvrouw langs bij alle bewoners om te vragen of ze donderdag mee wilden protesteren bij Area. Ze was verbaasd over hoeveel mensen het ook koud hebben, en opgelucht dat zij niet de enige was.

Nel probeert zich warm te houden met een elektrisch kacheltje (foto: Wilco Zonneveld).

Het idee om verhaal te halen sloeg aan, en zo verzamelden een groep ouderen zich donderdag voor de flat. Met scootmobielen en rollators gingen zij daarna naar de woningcoöperatie toe. Ze willen dat de verwarming wordt gemaakt. "Wij kunnen niks aan het probleem doen. Zij (de woningcorporatie) zitten lekker warm, maar wij niet." Terugkerende problemen

Piet van Wijk, vertegenwoordiger van de bewoners, vertelt meteen bij binnenkomst: "Wij zitten met een heel groot probleem. Het speelt niet alleen nu, maar al drie jaar. Ieder jaar in oktober of november begint het weer, zodra het kouder wordt", legt hij uit. "Drie à vier maanden zitten de bewoners tijdens de winter in de kou. En dan wordt er gezegd dat het is opgelost, maar elk jaar begint het opnieuw", concludeert Piet.

De bewoners onderweg naar de woningcorporatie (foto: Wilco Zonneveld).