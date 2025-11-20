Duizend broden per dag, deze stichting is nog altijd broodnodig

Terwijl een drietal vrijwilligers in de stromende regen brood staat te sorteren, wordt er donderdagochtend in de gaarkeuken van BroodNodig in Tilburg een grote pan maaltijdsoep bereid. Allemaal voor de 150 mensen die er dagelijks langskomen. Een grotere groep dan eerder en dat heeft een reden, ziet Hülya Özdemir. “Het valt op dat er een nieuwe stroom aan arbeidsmigranten is.”

Pieter Soethout Geschreven door

Het gaat om zo’n 30 mensen die bijna iedere dag langskomen voor brood en een kop soep om ze warm te houden in de koude wintermaanden. En die hebben ze nodig ook. “De helft van die arbeidsmigranten eet niet als ze niet komen", vertelt Hülya, die ziet dat de internationale werkers elkaar ondanks alles wel willen helpen. “Die zouden hun laatste euro delen met elkaar. Ze denken ondanks hun eigen situatie nog aan de medemens. Mijn moeder zei vroeger altijd al: de armen zorgen voor de armen.” Pleegdochter Hülya zette het werk van haar moeder Angelique en vader Gerrit Poels voort. De Tilburgse broodpater fietste jarenlang door Tilburg om brood aan de deur te hangen bij mensen die het nodig hadden. Brood uitdelen aan minderbedeelden gebeurt nu nog, maar dan vanuit De Pollepel vlak bij het Wilhelminapark. “Er komen hier dagelijks tussen de 130 en 150 mensen langs, en dat is meer dan een paar jaar geleden.”

"Op de 28ste is het rustiger, dan worden de uitkeringen overgemaakt.”

Dat er meer mensen komen, ligt niet alleen aan het toegenomen aantal arbeidsmigranten. “Er komen ook meer vluchtelingen”, constateert Hülya. “Ik denk dat zij worden doorverwezen door mensen van het COA of door mensen die bij azc’s werken. Dat mag, want iedereen is welkom, maar ze moeten ook leren zelfredzaam te zijn.”

De drijvende kracht achter BroodNodig ziet ook dat er nu ‘andere’ mensen komen. “Vroeger was het aanbod luxer en gingen mensen wel eens weg met vier grote tassen vol brood, vlees, groenten, zuivel en fruit.” Dat komt nu niet meer voor, waardoor er vooral mensen komen bij wie de nood heel hoog is. “Ze komen voor alleen een beetje brood en een kom soep. Zo luxe als het vroeger was, komt niet meer terug. Het is nu echt overleven voor de mensen.”

“Drie dagen per week proberen we iets van zuivel, beleg of groente mee te geven.”